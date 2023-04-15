15 апреля 2023

Профессор биологии рассказала о преимуществе вареных овощей над свежими

Профессор Коденцова: вареные овощи способствуют лучшему пищеварению
© Служба новостей «URA.RU»
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Термическая обработка овощей важная для пищеварения, считает. Коденцова Фото:

Термическая обработка овощей способствует усвоению пищи и обеззараживает ее, что важно для правильного работы желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщила профессор, главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ Федерального исследовательского центра питания Вера Коденцова.

«При тепловой обработке протопектин переходит в растворимое пищевое волокно — пектин. Вот почему овощи размягчаются. Это важно для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, которым требуется щадящая диета — в рационе не должно быть грубой пищи», — передают слова Коденцовой «Известия».

К примеру, употребление свежей белокочанной капусты может спровоцировать рецидив заболеваний желудочно-кишечного тракта. Поэтому этот овощ необходимо употреблять в тушеном виде, считает собеседница издания.

Врачи также рассказали, что самым полезным в овощах является клетчатка. Уточняется, что при термической обработке клетчатка сохраняется, а значит запеченные, отварные плоды несут пользу для кишечника.

Ранее терапевт Владислав Ледовский рассказал, что ретинол, содержащийся в моркови, благотворно влияет на сердце, зрение, кожу и иммунную систему. Врач-диетолог Елена Тихомирова сообщала о пользе авокадо. Она отметила, что фрукт помогает при похудении, так как содержит в себе много полезных веществ, дающих организму чувство длительного насыщения.

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Термическая обработка овощей способствует усвоению пищи и обеззараживает ее, что важно для правильного работы желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщила профессор, главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ Федерального исследовательского центра питания Вера Коденцова. «При тепловой обработке протопектин переходит в растворимое пищевое волокно — пектин. Вот почему овощи размягчаются. Это важно для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, которым требуется щадящая диета — в рационе не должно быть грубой пищи», — передают слова Коденцовой «Известия». К примеру, употребление свежей белокочанной капусты может спровоцировать рецидив заболеваний желудочно-кишечного тракта. Поэтому этот овощ необходимо употреблять в тушеном виде, считает собеседница издания. Врачи также рассказали, что самым полезным в овощах является клетчатка. Уточняется, что при термической обработке клетчатка сохраняется, а значит запеченные, отварные плоды несут пользу для кишечника. Ранее терапевт Владислав Ледовский рассказал, что ретинол, содержащийся в моркови, благотворно влияет на сердце, зрение, кожу и иммунную систему. Врач-диетолог Елена Тихомирова сообщала о пользе авокадо. Она отметила, что фрукт помогает при похудении, так как содержит в себе много полезных веществ, дающих организму чувство длительного насыщения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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