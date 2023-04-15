Профессор биологии рассказала о преимуществе вареных овощей над свежими

Термическая обработка овощей способствует усвоению пищи и обеззараживает ее, что важно для правильного работы желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщила профессор, главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ Федерального исследовательского центра питания Вера Коденцова.
«При тепловой обработке протопектин переходит в растворимое пищевое волокно — пектин. Вот почему овощи размягчаются. Это важно для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, которым требуется щадящая диета — в рационе не должно быть грубой пищи», — передают слова Коденцовой «Известия».
К примеру, употребление свежей белокочанной капусты может спровоцировать рецидив заболеваний желудочно-кишечного тракта. Поэтому этот овощ необходимо употреблять в тушеном виде, считает собеседница издания.
Врачи также рассказали, что самым полезным в овощах является клетчатка. Уточняется, что при термической обработке клетчатка сохраняется, а значит запеченные, отварные плоды несут пользу для кишечника.
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