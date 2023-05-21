В Свердловской области пропал 67-летний мужчина. Фото

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Мужчина ушел из дома 21 мая Фото:

В Алапаевске (Свердловская область) пропал 67-летний Василий Зенков, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». Спасатели отмечают, что родные не смогли вспомнить, во что был одет мужчина.

«Помогите найти пропавшего 67-летнего Василия Зенкова из Алапаевска. Он ушел из дома 21 мая», — пишет пресс-служба отряда в соцсети «ВКонтакте».

Приметы мужчины: рост — 170 сантиметров, карие глаза, черные волосы с проседью. Он носит усы.

Если вам известно местоположение Зенкова, то свяжитесь с представителем поискового отряда по телефону +7 (902) 274-95-00 или +7 (800) 700 54-52. Спасатели отмечают, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Родные не смогли вспомнить, как был одет мужчина
Родные не смогли вспомнить, как был одет мужчина
Фото:

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В Алапаевске (Свердловская область) пропал 67-летний Василий Зенков, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». Спасатели отмечают, что родные не смогли вспомнить, во что был одет мужчина. «Помогите найти пропавшего 67-летнего Василия Зенкова из Алапаевска. Он ушел из дома 21 мая», — пишет пресс-служба отряда в соцсети «ВКонтакте». Приметы мужчины: рост — 170 сантиметров, карие глаза, черные волосы с проседью. Он носит усы. Если вам известно местоположение Зенкова, то свяжитесь с представителем поискового отряда по телефону +7 (902) 274-95-00 или +7 (800) 700 54-52. Спасатели отмечают, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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