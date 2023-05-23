Подопечные пермских детских благотворительных фондов бесплатно пойдут в Театр-Театр

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городской жанр. Пермь, театр, театр театр
В ТТ проводят благотворительную акцию Фото:

Пермский академический Театр-Театр устраивает благотворительную акцию в честь Дня защиты детей. До 1 июня на сайте театра можно купить билет на спектакль «Летучий корабль», а его передадут подопечным одного из детских благотворительных фондов, рассказали в учреждении культуры.

«Каждый желающий может приобрести билеты на музыкальную сказку „Летучий корабль“ (6+) для подопечных фондов „Берегиня“, „Дедморозим“ и „Я помогаю детям“. Цена подаренных ребятам впечатлений — 300 рублей», — сообщается на сайте Театра-Театра.

Три показа спектакля пройдут 1 июня на большой сцене ТТ. Фонды «Берегиня», «Дедморозим», «Я помогаю детям» помогают детям из малоимущих, неблагополучных, нуждающихся многодетных семей, ребятам с ограниченными возможностями здоровья.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский академический Театр-Театр устраивает благотворительную акцию в честь Дня защиты детей. До 1 июня на сайте театра можно купить билет на спектакль «Летучий корабль», а его передадут подопечным одного из детских благотворительных фондов, рассказали в учреждении культуры. «Каждый желающий может приобрести билеты на музыкальную сказку „Летучий корабль“ (6+) для подопечных фондов „Берегиня“, „Дедморозим“ и „Я помогаю детям“. Цена подаренных ребятам впечатлений — 300 рублей», — сообщается на сайте Театра-Театра. Три показа спектакля пройдут 1 июня на большой сцене ТТ. Фонды «Берегиня», «Дедморозим», «Я помогаю детям» помогают детям из малоимущих, неблагополучных, нуждающихся многодетных семей, ребятам с ограниченными возможностями здоровья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...