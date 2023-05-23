Подопечные пермских детских благотворительных фондов бесплатно пойдут в Театр-Театр

В ТТ проводят благотворительную акцию Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Пермский академический Театр-Театр устраивает благотворительную акцию в честь Дня защиты детей. До 1 июня на сайте театра можно купить билет на спектакль «Летучий корабль», а его передадут подопечным одного из детских благотворительных фондов, рассказали в учреждении культуры.

«Каждый желающий может приобрести билеты на музыкальную сказку „Летучий корабль“ (6+) для подопечных фондов „Берегиня“, „Дедморозим“ и „Я помогаю детям“. Цена подаренных ребятам впечатлений — 300 рублей», — сообщается на сайте Театра-Театра.

Три показа спектакля пройдут 1 июня на большой сцене ТТ. Фонды «Берегиня», «Дедморозим», «Я помогаю детям» помогают детям из малоимущих, неблагополучных, нуждающихся многодетных семей, ребятам с ограниченными возможностями здоровья.