В Екатеринбурге показали закулисье спектакля МХТ со звездой фильма Серебренникова. Фото

23 мая 2023 в 20:11 Размер текста - 17 +

«Золотая Маска» пробудет в Екатеринбурге два дня — 23 и 24 мая Фото: Московец Илья © URA.RU В Екатеринбурге проходят премьерные спектакли фестиваля «Золотая маска». Сегодня зрителям презентуют мюзикл «Сирано де Бержерак», в котором сыграют актеры Московского Художественного театра им. А.П. Чехова (МХТ): Юрий Чурсин (фильм «Изображая жертву», «Инсомния», «Содержанки»), Анна Чиповская («Аврора», «Псих»), Игорь Золотовицкий («Краткий курс счастливой жизни»). Корреспондент URA.RU побывал за кулисами и узнал у театралов, чего они ждут от гастролей в Екатеринбурге. «В Москве люди очень внимательно слушали [спектакль], и именно момент того, что это [произведение] приподнято над сегодняшней реальностью, оно очень точно в нее попадает. Думаю, что здесь — на гастролях, поэтический текст зрителем будет восприниматься хорошо», — заявил режиссер Егор Перегудов. Спектакль рассказывает историю о безответной любви офицера и поэта Сирано к красавице Роксане, которая предпочитает красавца Кристиана. Однако из-за длинного носа главный герой считает, что девушка не обратить на него внимание. Тогда он решается писать ей стихи, претворяясь Кристианом. Актриса Аня Чиповская, которая исполняет роль Роксаны, уверена, что главный посыл постановки — это история о невозможности любви. «Можно страстно ее желать, быть рядом с ней, и все равно она не случится. И никто не виноват, это мир такой, такая судьба», — рассказала актриса. При этом ее героиню чаще всего выставляют, как «легкомысленную дурочку», считает Чиповская, но она не верит, что главный герой — Сирано де Бержерак, мог влюбиться в такую женщину. «Она ему не уступает ни в чем: она также глубока, остра, сильна, ценит и презирает те же вещи, что и он. Это сильная и глубокая личность. Думаю, секрет „перегудовской“ Роксаны в этом», — заявила Чиповская. «Сирано де Бержерак» — это постановка, где много сцен с фехтованием, а значит есть большое количество шпаг. Реквизитор признался, что несмотря на наличие колющего оружия, ломается чаще всего посуда. При этом, если говорить о декорациях, то до Екатеринбурга добралось не все — некоторые элементы пришлось оставить в столице, потому что они не влезли на сцену. Как оказалось, в Свердловском драматическом театре площадка меньше и не такая глубокая. В Екатеринбурге 23 и 24 мая стартует программа фестиваля «Золотая Маска». Зрители увидят мюзикл «Сирано де Бержерак» в постановке Егора Перегудова, а 25 и 26 июня Театре юного зрителя горожанам представят спектакль по мотивам романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге проходят премьерные спектакли фестиваля «Золотая маска». Сегодня зрителям презентуют мюзикл «Сирано де Бержерак», в котором сыграют актеры Московского Художественного театра им. А.П. Чехова (МХТ): Юрий Чурсин (фильм «Изображая жертву», «Инсомния», «Содержанки»), Анна Чиповская («Аврора», «Псих»), Игорь Золотовицкий («Краткий курс счастливой жизни»). Корреспондент URA.RU побывал за кулисами и узнал у театралов, чего они ждут от гастролей в Екатеринбурге. «В Москве люди очень внимательно слушали [спектакль], и именно момент того, что это [произведение] приподнято над сегодняшней реальностью, оно очень точно в нее попадает. Думаю, что здесь — на гастролях, поэтический текст зрителем будет восприниматься хорошо», — заявил режиссер Егор Перегудов. Спектакль рассказывает историю о безответной любви офицера и поэта Сирано к красавице Роксане, которая предпочитает красавца Кристиана. Однако из-за длинного носа главный герой считает, что девушка не обратить на него внимание. Тогда он решается писать ей стихи, претворяясь Кристианом. Актриса Аня Чиповская, которая исполняет роль Роксаны, уверена, что главный посыл постановки — это история о невозможности любви. «Можно страстно ее желать, быть рядом с ней, и все равно она не случится. И никто не виноват, это мир такой, такая судьба», — рассказала актриса. При этом ее героиню чаще всего выставляют, как «легкомысленную дурочку», считает Чиповская, но она не верит, что главный герой — Сирано де Бержерак, мог влюбиться в такую женщину. «Она ему не уступает ни в чем: она также глубока, остра, сильна, ценит и презирает те же вещи, что и он. Это сильная и глубокая личность. Думаю, секрет „перегудовской“ Роксаны в этом», — заявила Чиповская. «Сирано де Бержерак» — это постановка, где много сцен с фехтованием, а значит есть большое количество шпаг. Реквизитор признался, что несмотря на наличие колющего оружия, ломается чаще всего посуда. При этом, если говорить о декорациях, то до Екатеринбурга добралось не все — некоторые элементы пришлось оставить в столице, потому что они не влезли на сцену. Как оказалось, в Свердловском драматическом театре площадка меньше и не такая глубокая. В Екатеринбурге 23 и 24 мая стартует программа фестиваля «Золотая Маска». Зрители увидят мюзикл «Сирано де Бержерак» в постановке Егора Перегудова, а 25 и 26 июня Театре юного зрителя горожанам представят спектакль по мотивам романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы».