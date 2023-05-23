Челябинцы делятся фотографиями сближения Луны с Венерой

Сближение двух космических тел — последнее в этом году
Жители Челябинской области в социальных сетях публикуют фотографии сближения Венеры и Луны, которое 23 мая хорошо видно на Урале. Это явление — последнее в текущем году.
«Прямо сейчас наблюдаем сближение Венеры и Луны. Явление будет видно совсем недолго», — сообщается в паблике «Копейск в теме».
Ранее астроном и инженер учебной обсерватории УрФУ рассказывал URA.RU, что космическое явление лучше других будет видно с территории Урала и Пермского края. Луна и Венера 23 мая будут самыми яркими объектами на ночном небе.
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