Челябинцы делятся фотографиями сближения Луны с Венерой

Сближение двух космических тел — последнее в этом году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинской области в социальных сетях публикуют фотографии сближения Венеры и Луны, которое 23 мая хорошо видно на Урале. Это явление — последнее в текущем году.

«Прямо сейчас наблюдаем сближение Венеры и Луны. Явление будет видно совсем недолго», — сообщается в паблике «Копейск в теме».

Ранее астроном и инженер учебной обсерватории УрФУ рассказывал URA.RU, что космическое явление лучше других будет видно с территории Урала и Пермского края. Луна и Венера 23 мая будут самыми яркими объектами на ночном небе.

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