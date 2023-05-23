Челябинцы делятся фотографиями сближения Луны с Венерой

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Луна, спутник Земли. Челябинск, небо, луна, астрономия, полнолуние, природа, спутник земли, небесное явление
Сближение двух космических тел — последнее в этом году Фото:

Жители Челябинской области в социальных сетях публикуют фотографии сближения Венеры и Луны, которое 23 мая хорошо видно на Урале. Это явление — последнее в текущем году.

«Прямо сейчас наблюдаем сближение Венеры и Луны. Явление будет видно совсем недолго», — сообщается в паблике «Копейск в теме».

Ранее астроном и инженер учебной обсерватории УрФУ рассказывал URA.RU, что космическое явление лучше других будет видно с территории Урала и Пермского края. Луна и Венера 23 мая будут самыми яркими объектами на ночном небе.

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Жители Челябинской области в социальных сетях публикуют фотографии сближения Венеры и Луны, которое 23 мая хорошо видно на Урале. Это явление — последнее в текущем году. «Прямо сейчас наблюдаем сближение Венеры и Луны. Явление будет видно совсем недолго», — сообщается в паблике «Копейск в теме». Ранее астроном и инженер учебной обсерватории УрФУ рассказывал URA.RU, что космическое явление лучше других будет видно с территории Урала и Пермского края. Луна и Венера 23 мая будут самыми яркими объектами на ночном небе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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