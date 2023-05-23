23 мая 2023

Директора челябинского завода заподозрили в промышленном шпионаже

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по продлению меры пресечения для бывшего замглавы УМВД Шамина Андрея. Курган, уголовный кодекс, ук
Дениса Абдулкарамова обвиняют по двум статьям УК РФ Фото:

Директора Челябинского завода промышленных тракторов (ЧЗПТ) Дениса Абдулкарамова, проходящего фигурантом по уголовному делу о коммерческом подкупе, также заподозрили в сборе и разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну. Об этом URA.RU сообщил 25 мая источник в силовых структурах.

«Помимо обвинений в коммерческом подкупе, Абдулкарамова обвиняют в промышленном шпионаже. Он получил засекреченные сведения двух компаний. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 183 УК РФ („Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну“)», — сообщил источник.

По данным URA.RU, глава предприятия, находящийся под подпиской о невыезде, был задержан. Его водворили в изолятор временного содержания.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили. В пресс-службу ЧЗПТ был направлен официальный запрос. На момент публикации ответа не последовало.

Абдулкарамова задержали в конце апреля сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД по региону. Его уличили в подкупе одного из работников ООО «Инженерные машины специального назначения». За миллион рублей тот предоставил Абдулкарамову тайные сведения о работе компании.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Директора Челябинского завода промышленных тракторов (ЧЗПТ) Дениса Абдулкарамова, проходящего фигурантом по уголовному делу о коммерческом подкупе, также заподозрили в сборе и разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну. Об этом URA.RU сообщил 25 мая источник в силовых структурах. «Помимо обвинений в коммерческом подкупе, Абдулкарамова обвиняют в промышленном шпионаже. Он получил засекреченные сведения двух компаний. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 183 УК РФ („Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну“)», — сообщил источник. По данным URA.RU, глава предприятия, находящийся под подпиской о невыезде, был задержан. Его водворили в изолятор временного содержания. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили. В пресс-службу ЧЗПТ был направлен официальный запрос. На момент публикации ответа не последовало. Абдулкарамова задержали в конце апреля сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД по региону. Его уличили в подкупе одного из работников ООО «Инженерные машины специального назначения». За миллион рублей тот предоставил Абдулкарамову тайные сведения о работе компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...