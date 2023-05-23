Директора челябинского завода заподозрили в промышленном шпионаже

Дениса Абдулкарамова обвиняют по двум статьям УК РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директора Челябинского завода промышленных тракторов (ЧЗПТ) Дениса Абдулкарамова, проходящего фигурантом по уголовному делу о коммерческом подкупе, также заподозрили в сборе и разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну. Об этом URA.RU сообщил 25 мая источник в силовых структурах.

«Помимо обвинений в коммерческом подкупе, Абдулкарамова обвиняют в промышленном шпионаже. Он получил засекреченные сведения двух компаний. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 183 УК РФ („Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну“)», — сообщил источник.

По данным URA.RU, глава предприятия, находящийся под подпиской о невыезде, был задержан. Его водворили в изолятор временного содержания.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили. В пресс-службу ЧЗПТ был направлен официальный запрос. На момент публикации ответа не последовало.

Абдулкарамова задержали в конце апреля сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД по региону. Его уличили в подкупе одного из работников ООО «Инженерные машины специального назначения». За миллион рублей тот предоставил Абдулкарамову тайные сведения о работе компании.