23 мая 2023

Ставленник Вексельберга получил карт-бланш в мэрии Нижневартовска

Новый вице-мэр Нижневартовска Боков начинает кадровые чистки в департаменте ЖКХ
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин в Душанбе. Москва, чиновник, портфель, должность
Первым под увольнение попал заместитель Бокова Фото:

Новый вице-мэр Нижневартовска (ХМАО) Анатолий Боков, который раньше руководил местной «дочкой» РКС-холдинга, принадлежащего Виктору Вексельбергу («Нижневартовские коммунальные системы»), получил карт-бланш на кадровое управление, устроив чистки в своем департаменте ЖКХ. Одним из первых под увольнение попал его заместитель Владимир Сушков, сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте.

«Сушкову пришлось написать заявление по собственному. Он был главным коммунальщиком в статусе и. о. до прихода Бокова. Но проверку на компетентность у нового начальника не прошел. Не исключено, что на этом увольнения в департаменте не закончатся. Известно, что сам Сушков уже нашел себе другую работу», — сообщает инсайдер.

Агентство направило запрос в администрацию Нижневартовска с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Сам Сушков также отказался от комментариев.

Ранее URA.RU рассказывало, что ставленник Вексельберга стал вице-мэром Нижневартовска. Анатолий Боков был директором компании-концессионера Нижневартовские коммунальные системы (НКС), которая является одним из структурных подразделений РКС-холдинга, принадлежащего Виктору Вексельбергу.

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Новый вице-мэр Нижневартовска (ХМАО) Анатолий Боков, который раньше руководил местной «дочкой» РКС-холдинга, принадлежащего Виктору Вексельбергу («Нижневартовские коммунальные системы»), получил карт-бланш на кадровое управление, устроив чистки в своем департаменте ЖКХ. Одним из первых под увольнение попал его заместитель Владимир Сушков, сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте. «Сушкову пришлось написать заявление по собственному. Он был главным коммунальщиком в статусе и. о. до прихода Бокова. Но проверку на компетентность у нового начальника не прошел. Не исключено, что на этом увольнения в департаменте не закончатся. Известно, что сам Сушков уже нашел себе другую работу», — сообщает инсайдер. Агентство направило запрос в администрацию Нижневартовска с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Сам Сушков также отказался от комментариев. Ранее URA.RU рассказывало, что ставленник Вексельберга стал вице-мэром Нижневартовска. Анатолий Боков был директором компании-концессионера Нижневартовские коммунальные системы (НКС), которая является одним из структурных подразделений РКС-холдинга, принадлежащего Виктору Вексельбергу.
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