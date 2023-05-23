23 мая 2023

Каждый пятый челябинец жалуется на снижение зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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О снижении зарплат за год сообщили 20% жителей области Фото:

Среди жителей Челябинской области 20% заявили в ходе опроса о снижении зарплаты за год. Как следует из сообщения пресс-службы сервиса HeadHunter, большинство все-таки наблюдают рост своих доходов.

«Из всех опрошенных жителей 20% рассказали, что стали зарабатывать меньше, чем год назад. При этом треть опрошенных сообщили, что весной 2023 года по сравнению с 2022 годом уровень их заработной платы увеличился. По доле таких ответов регион занял второе место в России, уступив только Волгоградской области», — отметили в HeadHunter.

Половина респондентов рассказала интервьюерам, что уровень оплаты труда их остался на прежних позициях. О росте чаще говорили мужчины, чем женщины (21% против 18% соответственно). Тренд на увеличение в большей степени наблюдался среди молодежи: о росте говорили 28% челябинцев в категории 18-24 года и лишь 11% в категории старше 55 лет.

В HeadHunter напомнили, что средняя предлагаемая зарплата на платформе в Челябинске в данный момент составляет 51,4 тысячи рублей, средняя ожидаемая ниже: 45,7 тысячи. По итогам апреля в регионе зафиксировали рост доходов производственных рабочих. В редя случаев соискатели рассчитывают на меньший уровень, а работодатели готовы платить больше.

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Среди жителей Челябинской области 20% заявили в ходе опроса о снижении зарплаты за год. Как следует из сообщения пресс-службы сервиса HeadHunter, большинство все-таки наблюдают рост своих доходов. «Из всех опрошенных жителей 20% рассказали, что стали зарабатывать меньше, чем год назад. При этом треть опрошенных сообщили, что весной 2023 года по сравнению с 2022 годом уровень их заработной платы увеличился. По доле таких ответов регион занял второе место в России, уступив только Волгоградской области», — отметили в HeadHunter. Половина респондентов рассказала интервьюерам, что уровень оплаты труда их остался на прежних позициях. О росте чаще говорили мужчины, чем женщины (21% против 18% соответственно). Тренд на увеличение в большей степени наблюдался среди молодежи: о росте говорили 28% челябинцев в категории 18-24 года и лишь 11% в категории старше 55 лет. В HeadHunter напомнили, что средняя предлагаемая зарплата на платформе в Челябинске в данный момент составляет 51,4 тысячи рублей, средняя ожидаемая ниже: 45,7 тысячи. По итогам апреля в регионе зафиксировали рост доходов производственных рабочих. В редя случаев соискатели рассчитывают на меньший уровень, а работодатели готовы платить больше.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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