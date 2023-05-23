В Челябинской области резко выросли зарплаты рабочих

Рабочим стали предлагать зарплаты выше, чем раньше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ряд категорий рабочих в Челябинске в апреле смог претендовать на уровень зарплаты выше аналогичного в 2022 году на 30%. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», это относится к операторам производственных линий и станков с ЧПУ.

«За год зарплатные предложения в сфере производства в Челябинской области выросли в среднем на 11%. Но по некоторым категориям сотрудников показатель выше. Наибольшее увеличение отмечается у операторов производственных линий (плюс 30% — до 52 тысяч рублей), операторов станков с ЧПУ (плюс 28% — до 65 тысяч), инженеров по качеству (плюс 26% — до 45 тысяч рублей)», — уточнили URA.RU в сервисе.

Также наверху рейтинга роста расположились вакансии сервисных инженеров (работодатели стали предлагать зарплату выше на 17% — до 52 тысяч рублей), электромонтажников (увеличение на 15% — до 46 тысяч), слесарей (плюс 9% — до 46 тысяч рублей). Ситуация на рынке труда, по оценкам аналитиков «Зарплаты.ру», накалилась после демографического спада 1990-х годов и пандемии.

«В 2020 году многие сотрудники производств переходили в другие сферы. Например, выбирали сервисы такси и доставок. На тот момент динамика заработных плат рабочих на производстве отставала от динамики в этих сферах. В данный момент зарплатные предложения по многим производственным специальностям успешно конкурируют с другими», — отметили в «Зарплате.ру».

Специалисты добавили: на рынке высок спрос на технических специалистов и квалифицированных рабочих. Востребованы кадры в отраслях машиностроения, производства, промышленности. Тренд в ближайший год сохранится. Тенденция подстегивает соискателей запрашивать повышенные зарплаты. Причем если на некоторых позициях они превосходят предлагаемые (у сервисных инженеров 69 тысяч, что выше на 17 тысяч рублей к уровню в вакансиях), то у других отстают (на восемь тысяч рублей у операторов линий).