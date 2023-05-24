24 мая 2023

В Челябинске прокурор выехал на место схода вагонов. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Поезд помощи. Челябинск , поезд, рельсы, локомотив, полиция, ржд, железная дорога
В Челябинске сошли с рельсов три вагона Фото:

В Челябинске на железнодорожном вокзале три вагона с щебнем сошли с рельсов, два из них опрокинулись. Челябинский транспортный прокурор выехал на место происшествия, сообщили в пресс-службе ведомства.

«24 мая 2023 года в 21:23 на 53 пути парка „Д“ станции Челябинск-Главный Южно-Уральской железной дороги произошел сход трех вагонов грузового поезда с щебнем, два из которых с опрокидыванием. Транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия в части соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, задержек движения пассажирских поездов нет. Пострадавших в результате инцидента не зафиксировано, причинения вреда окружающей среде нет. Причины происшествия уточняют специалисты.

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В Челябинске на железнодорожном вокзале три вагона с щебнем сошли с рельсов, два из них опрокинулись. Челябинский транспортный прокурор выехал на место происшествия, сообщили в пресс-службе ведомства. «24 мая 2023 года в 21:23 на 53 пути парка „Д“ станции Челябинск-Главный Южно-Уральской железной дороги произошел сход трех вагонов грузового поезда с щебнем, два из которых с опрокидыванием. Транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия в части соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. По данным ведомства, задержек движения пассажирских поездов нет. Пострадавших в результате инцидента не зафиксировано, причинения вреда окружающей среде нет. Причины происшествия уточняют специалисты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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