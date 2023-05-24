В Челябинске сошли с рельсов три вагона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на железнодорожном вокзале три вагона с щебнем сошли с рельсов, два из них опрокинулись. Челябинский транспортный прокурор выехал на место происшествия, сообщили в пресс-службе ведомства.

«24 мая 2023 года в 21:23 на 53 пути парка „Д“ станции Челябинск-Главный Южно-Уральской железной дороги произошел сход трех вагонов грузового поезда с щебнем, два из которых с опрокидыванием. Транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия в части соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, задержек движения пассажирских поездов нет. Пострадавших в результате инцидента не зафиксировано, причинения вреда окружающей среде нет. Причины происшествия уточняют специалисты.

Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры