Шойгу озвучил требования Запада от Украины

Шойгу: Киев получил от Запада более 65 миллиарда долларов

25 мая 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

Киев получил от стран Запада более 65 миллиарда долларов, заявил Сергей Шойгу Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Запада, которые спонсируют Украину, требуют от нее успехов на поле боя. Об этом на заседании министров обороны ОДКБ в Минске заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, отметив, что Киев за время конфликта получил уже 65 миллиардов долларов. «Запад заставляет киевский режим, не считаясь с потерями, демонстрировать тактические успехи и готовность вести боевые действия „до последнего украинца“, накачивает его оружием. Военно-техническая помощь Киеву уже превысила 65 миллиардов долларов», — заявил Шойгу, его слова приводит РИА Новости. Чтобы Киев мог противостоять России на поле боя, западные страны отправляют на Украину наемников. Также Киев пытается использовать диверсии и громкие убийства, отметил Шойгу. По словам Шойгу, такие действия приводят к эскалации конфликта и его затягиванию. С ним согласен политолог, член Общественного совета Санкт-Петербурга Юрий Светов. По его словам, таким образом Украина рассчитывает получить новую военную помощь от США. Во время заседания между Россией и Белоруссию был подписан договор о размещении нестратегического ядерного оружия в республике. Согласно ему, Россия передаст свое ядерное оружие Белоруссии, передает телеканал 360.

Страны Запада, которые спонсируют Украину, требуют от нее успехов на поле боя. Об этом на заседании министров обороны ОДКБ в Минске заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, отметив, что Киев за время конфликта получил уже 65 миллиардов долларов. «Запад заставляет киевский режим, не считаясь с потерями, демонстрировать тактические успехи и готовность вести боевые действия „до последнего украинца“, накачивает его оружием. Военно-техническая помощь Киеву уже превысила 65 миллиардов долларов», — заявил Шойгу, его слова приводит РИА Новости. Чтобы Киев мог противостоять России на поле боя, западные страны отправляют на Украину наемников. Также Киев пытается использовать диверсии и громкие убийства, отметил Шойгу. По словам Шойгу, такие действия приводят к эскалации конфликта и его затягиванию. С ним согласен политолог, член Общественного совета Санкт-Петербурга Юрий Светов. По его словам, таким образом Украина рассчитывает получить новую военную помощь от США. Во время заседания между Россией и Белоруссию был подписан договор о размещении нестратегического ядерного оружия в республике. Согласно ему, Россия передаст свое ядерное оружие Белоруссии, передает телеканал 360.