Шойгу озвучил требования Запада от Украины

Шойгу: Киев получил от Запада более 65 миллиарда долларов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Премия Русского Географического Общества. Москва, шойгу сергей
Киев получил от стран Запада более 65 миллиарда долларов, заявил Сергей Шойгу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Страны Запада, которые спонсируют Украину, требуют от нее успехов на поле боя. Об этом на заседании министров обороны ОДКБ в Минске заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, отметив, что Киев за время конфликта получил уже 65 миллиардов долларов.

«Запад заставляет киевский режим, не считаясь с потерями, демонстрировать тактические успехи и готовность вести боевые действия „до последнего украинца“, накачивает его оружием. Военно-техническая помощь Киеву уже превысила 65 миллиардов долларов», — заявил Шойгу, его слова приводит РИА Новости.

Чтобы Киев мог противостоять России на поле боя, западные страны отправляют на Украину наемников. Также Киев пытается использовать диверсии и громкие убийства, отметил Шойгу. По словам Шойгу, такие действия приводят к эскалации конфликта и его затягиванию. С ним согласен политолог, член Общественного совета Санкт-Петербурга Юрий Светов. По его словам, таким образом Украина рассчитывает получить новую военную помощь от США.

Во время заседания между Россией и Белоруссию был подписан договор о размещении нестратегического ядерного оружия в республике. Согласно ему, Россия передаст свое ядерное оружие Белоруссии, передает телеканал 360.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Страны Запада, которые спонсируют Украину, требуют от нее успехов на поле боя. Об этом на заседании министров обороны ОДКБ в Минске заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, отметив, что Киев за время конфликта получил уже 65 миллиардов долларов. «Запад заставляет киевский режим, не считаясь с потерями, демонстрировать тактические успехи и готовность вести боевые действия „до последнего украинца“, накачивает его оружием. Военно-техническая помощь Киеву уже превысила 65 миллиардов долларов», — заявил Шойгу, его слова приводит РИА Новости. Чтобы Киев мог противостоять России на поле боя, западные страны отправляют на Украину наемников. Также Киев пытается использовать диверсии и громкие убийства, отметил Шойгу. По словам Шойгу, такие действия приводят к эскалации конфликта и его затягиванию. С ним согласен политолог, член Общественного совета Санкт-Петербурга Юрий Светов. По его словам, таким образом Украина рассчитывает получить новую военную помощь от США. Во время заседания между Россией и Белоруссию был подписан договор о размещении нестратегического ядерного оружия в республике. Согласно ему, Россия передаст свое ядерное оружие Белоруссии, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...