Кадыров восхитился, как Шойгу управляет спецоперацией на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров высоко оценил личные и профессиональные качества министра обороны РФ Сергея Шойгу в управлении ходом спецоперации на Украине. Об этом он написал в своих соцсетях.
«Сергей Кужугетович возглавляет министерство обороны РФ в самое трудное для страны время. Он профессионально управляет ходом специальной военной операции в Донбассе и на Украине, используя исключительно грамотный и рациональный подход к задачам, поставленным Верховным Главнокомандующим», — написал Рамзан Кадыров в своем
Глава Чечни поздравил Сергей Шойгу с днем рождения. В воскресенье, 21 мая, министру исполнилось 68 лет.
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