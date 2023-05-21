Кадыров восхитился, как Шойгу управляет спецоперацией на Украине

Кадыров: Шойгу профессионально управляет спецоперацией на Украине
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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, шойгу сергей
Сергей Шойгу 21 мая празднует день рождения Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров высоко оценил личные и профессиональные качества министра обороны РФ Сергея Шойгу в управлении ходом спецоперации на Украине. Об этом он написал в своих соцсетях.

«Сергей Кужугетович возглавляет министерство обороны РФ в самое трудное для страны время. Он профессионально управляет ходом специальной военной операции в Донбассе и на Украине, используя исключительно грамотный и рациональный подход к задачам, поставленным Верховным Главнокомандующим», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

Глава Чечни поздравил Сергей Шойгу с днем рождения. В воскресенье, 21 мая, министру исполнилось 68 лет.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров высоко оценил личные и профессиональные качества министра обороны РФ Сергея Шойгу в управлении ходом спецоперации на Украине. Об этом он написал в своих соцсетях. «Сергей Кужугетович возглавляет министерство обороны РФ в самое трудное для страны время. Он профессионально управляет ходом специальной военной операции в Донбассе и на Украине, используя исключительно грамотный и рациональный подход к задачам, поставленным Верховным Главнокомандующим», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни поздравил Сергей Шойгу с днем рождения. В воскресенье, 21 мая, министру исполнилось 68 лет.
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