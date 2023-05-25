Работодатели ужесточают проверки свердловчан из-за шпионов

Работодатели все чаще тестируют сотрудников на полиграфе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тестирование сотрудников и соискателей на полиграфе становится все популярнее среди работодателей. В частности, таким способом можно найти шпионов, которых подсылают конкуренты, рассказал URA.RU специалист-полиграфолог компании FORTIS Антон Нужин.

«Раньше полиграфные проверки были прерогативой различных ведомств, но сейчас метод популяризируется. В том числе за счет выходцев из этих ведомств, которые открывают свои частные школы и готовят специалистов. В последние годы появились некоторые специфичные вопросы, которые задаются действующим сотрудникам или соискателям, в частности, чтобы выявить шпионов. Такие попытки от конкурентов были», — поделился Нужин.

Чаще всего к полиграфологам обращаются представители малого и среднего бизнеса, поскольку крупные холдинги, в том числе промышленные, как правило, имеют свою службу безопасности с полиграфологами, и их задача — тестировать сотрудников и соискателей с учетом специфики своих предприятий.

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