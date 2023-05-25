Работодатели ужесточают проверки свердловчан из-за шпионов

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Клипарт по теме Детектор лжи, полиграф. Курган, допрос, детектор лжи, полиграф
Работодатели все чаще тестируют сотрудников на полиграфе Фото:

Тестирование сотрудников и соискателей на полиграфе становится все популярнее среди работодателей. В частности, таким способом можно найти шпионов, которых подсылают конкуренты, рассказал URA.RU специалист-полиграфолог компании FORTIS Антон Нужин.

«Раньше полиграфные проверки были прерогативой различных ведомств, но сейчас метод популяризируется. В том числе за счет выходцев из этих ведомств, которые открывают свои частные школы и готовят специалистов. В последние годы появились некоторые специфичные вопросы, которые задаются действующим сотрудникам или соискателям, в частности, чтобы выявить шпионов. Такие попытки от конкурентов были», — поделился Нужин.

Чаще всего к полиграфологам обращаются представители малого и среднего бизнеса, поскольку крупные холдинги, в том числе промышленные, как правило, имеют свою службу безопасности с полиграфологами, и их задача — тестировать сотрудников и соискателей с учетом специфики своих предприятий.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловские предприятия усиливают антидроновую безопасность. Также в компаниях стали обращать внимание на осведомленность сотрудников в вопросах кибербезопасности.

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Тестирование сотрудников и соискателей на полиграфе становится все популярнее среди работодателей. В частности, таким способом можно найти шпионов, которых подсылают конкуренты, рассказал URA.RU специалист-полиграфолог компании FORTIS Антон Нужин. «Раньше полиграфные проверки были прерогативой различных ведомств, но сейчас метод популяризируется. В том числе за счет выходцев из этих ведомств, которые открывают свои частные школы и готовят специалистов. В последние годы появились некоторые специфичные вопросы, которые задаются действующим сотрудникам или соискателям, в частности, чтобы выявить шпионов. Такие попытки от конкурентов были», — поделился Нужин. Чаще всего к полиграфологам обращаются представители малого и среднего бизнеса, поскольку крупные холдинги, в том числе промышленные, как правило, имеют свою службу безопасности с полиграфологами, и их задача — тестировать сотрудников и соискателей с учетом специфики своих предприятий. Ранее URA.RU сообщало, что свердловские предприятия усиливают антидроновую безопасность. Также в компаниях стали обращать внимание на осведомленность сотрудников в вопросах кибербезопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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