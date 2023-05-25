Истребители Су-27 и Су-35 подняли в воздух из-за бомбардировщиков ВВС США

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, су-27, истребитель, stock
В воздух подняли истребители Су-27 и Су-35 для защиты российской границы от бомбардировщиков США Фото:

Над Балтийским морем обнаружили американские бомбардировщики, после чего в воздух подняли истребители Су-27 и Су-35. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Экипаж российских истребителей классифицировал воздушные цели как два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США. В воздух были подняты российские истребители Су-35С и Су-27П», — уточнили в военном ведомстве. Об этом Минобороны РФ написали в своем telegram-канале. В ведомстве отметили, что нарушения государственной границы РФ не допущено.

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Над Балтийским морем обнаружили американские бомбардировщики, после чего в воздух подняли истребители Су-27 и Су-35. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Экипаж российских истребителей классифицировал воздушные цели как два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США. В воздух были подняты российские истребители Су-35С и Су-27П», — уточнили в военном ведомстве. Об этом Минобороны РФ написали в своем telegram-канале. В ведомстве отметили, что нарушения государственной границы РФ не допущено.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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