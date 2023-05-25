Истребители Су-27 и Су-35 подняли в воздух из-за бомбардировщиков ВВС США

В воздух подняли истребители Су-27 и Су-35 для защиты российской границы от бомбардировщиков США
Над Балтийским морем обнаружили американские бомбардировщики, после чего в воздух подняли истребители Су-27 и Су-35. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Экипаж российских истребителей классифицировал воздушные цели как два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США. В воздух были подняты российские истребители Су-35С и Су-27П», — уточнили в военном ведомстве. Об этом Минобороны РФ
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