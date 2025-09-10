Названы самые популярные направления для отдыха этой зимой

На сезон 2025-2026 годов наблюдается заметное изменение в предпочтениях путешественников и значительный рост интереса к новым зарубежным направлениям. В этом году наблюдается заметный рост числа бронирований туров в Малайзию — почти в пять раз больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в сервисе Ozon Travel.
«Абсолютными лидерами по количеству забронированных туров на зимний сезон 2025-2026 стали Таиланд, Египет, ОАЭ и Турция», — рассказали в сервисе РИА Новости. Эти страны традиционно пользуются высоким спросом среди россиян в зимний период. Спрос на эти направления остается стабильно высоким.
В этом году наблюдается рост числа бронирований туров в Малайзию. Направление стало лидером по приросту популярности. Также резко вырос интерес к Оману и Иордании: бронирования туров в эти страны увеличились в четыре раза. Маврикий также оказался в списке фаворитов, количество бронирований туда выросло на 223%. Эксперты отмечают выраженный тренд на увеличение числа поездок в страны Восточной Азии. Так, количество туров в Южную Корею выросло на 171%, в Китай — на 150%, а в Японию — на 140%.
По данным продаж авиабилетов, Таиланд сохраняет статус самого популярного направления для зимних поездок. Особенно заметен рост числа перелетов не только на Пхукет, но и в Бангкок. Билеты из Москвы в столицу Таиланда бронируются на 154% чаще, а из Петербурга — на 479% чаще по сравнению с прошлым годом.
Аналитики Ozon Travel отмечают, что несмотря на общий рост интереса к зарубежным поездкам, россияне стали выбирать более короткие путешествия или менять несколько отелей за одну поездку. Например, в Таиланде средняя продолжительность проживания в отеле сократилась с 9,5 до 8,5 ночей. В ОАЭ и Турции аналогичная тенденция: среднее пребывание в отелях уменьшилось с 5 до 4 ночей. Вьетнам стал единственным популярным зарубежным направлением, где средняя продолжительность отдыха увеличилась. В этом зимнем сезоне туристы бронируют отели в среднем на 8 ночей, тогда как год назад — на 7.
Внутренние направления также остаются востребованными среди россиян. Наибольшей популярностью пользуются Сочи, Москва, Петербург, Карачаево-Черкесия и Краснодарский край. В сегменте внутренних авиаперелетов наибольший рост показали направления Петербург — Калининград и обратно (рост более 155%), Петербург — Казань (рост более 600%), а также Москва — Калининград (рост на 25%). Среднее время пребывания в отелях Сочи, Москвы и Петербурга не изменилось по сравнению с прошлым годом и составляет 3-4 ночи. Однако в Татарстане отмечен значительный рост: теперь туристы бронируют отели в среднем на 5 ночей, что в два раза больше, чем в прошлом сезоне.
