В Улан-Удэ во время стройки погибли четверо мигрантов

Четверо мигрантов погибли при падении с высоты на строительной площадке в Улан-Удэ. Трагедия произошла 10 сентября на стройке Национального музея Бурятии на улице Набережной. О происшествии сообщил глава республики Алексей Цыденов.
«Сегодня случилось ЧП на стройке. К огромному сожалению, со смертельным исходом. Трое работников-строителей скончались на месте, четвертый скончался в больнице. Все четверо пострадавших — граждане иностранных государств», — написал Цыденов в telegram-канале.
По словам руководителя региона, сейчас ведется работа по линии миграционных ведомств, организована связь с родственниками и близкими пострадавших. Глава Бурятии добавил, что причины трагедии выясняются. Он также напомнил, что погодные условия для строительных работ в регионе остаются неблагоприятными из-за затяжных дождей. В региональном управлении Следственного комитета уточнили, что инцидент со смертельным исходом произошел во время выполнения работ на высоте.
Подобные трагедии с падением рабочих с высоты на строительных объектах уже происходили в России. Так, 24 августа 2025 года в поселке Пангоды ЯНАО рабочий погиб после падения с крыши здания при выполнении работ без страховочного оборудования.
