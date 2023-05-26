26 мая 2023

Хозяйка сфинкса, брошенного в Кольцово, подаст заявление о краже кота

© Служба новостей «URA.RU»
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Лысая кошка. Челябинск, кошка, холод, кот, отопление, сфинкс
Хозяйка сфинкса считает, что ее кошку украли (архивное фото) Фото:

Брошенного возле мусорки в аэропорту Кольцово сфинкса должна была забрать подруга хозяйки, однако дорогостоящую кошечку представитель авиакомпании SmartAvia, которому животное оставили на время, отдал другой женщине. Хозяйка сфинкса сообщила, что собирается писать заявление о краже питомца.

«Нашу кошечку Лилу должна была забрать подруга утром 26 мая, мы ее не бросали, а оставили сотруднику SmartAvia на время. <…> Представитель авиакомпании говорил, что кошка в Каменске-Уральском, но на самом деле он передал ее другой женщине. Мы приняли решение написать заявление в МВД на похищение животного», — передает слова хозяйки животного Е1.RU.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу SmartAvia. Ответ на момент публикации новости не получен.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Кольцово пассажирка бросила кошку-сфинкса, потому что ей отказали в перевозе животного из-за отсутствия специальной переноски. Женщина оставила кошку прямо у мусорного ведра, а сама улетела в Москву.

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Брошенного возле мусорки в аэропорту Кольцово сфинкса должна была забрать подруга хозяйки, однако дорогостоящую кошечку представитель авиакомпании SmartAvia, которому животное оставили на время, отдал другой женщине. Хозяйка сфинкса сообщила, что собирается писать заявление о краже питомца. «Нашу кошечку Лилу должна была забрать подруга утром 26 мая, мы ее не бросали, а оставили сотруднику SmartAvia на время. <…> Представитель авиакомпании говорил, что кошка в Каменске-Уральском, но на самом деле он передал ее другой женщине. Мы приняли решение написать заявление в МВД на похищение животного», — передает слова хозяйки животного Е1.RU. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу SmartAvia. Ответ на момент публикации новости не получен. Ранее сообщалось, что в аэропорту Кольцово пассажирка бросила кошку-сфинкса, потому что ей отказали в перевозе животного из-за отсутствия специальной переноски. Женщина оставила кошку прямо у мусорного ведра, а сама улетела в Москву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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