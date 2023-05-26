Хозяйка сфинкса, брошенного в Кольцово, подаст заявление о краже кота

Хозяйка сфинкса считает, что ее кошку украли (архивное фото) Фото: Альбина Золотухина © URA.RU

Брошенного возле мусорки в аэропорту Кольцово сфинкса должна была забрать подруга хозяйки, однако дорогостоящую кошечку представитель авиакомпании SmartAvia, которому животное оставили на время, отдал другой женщине. Хозяйка сфинкса сообщила, что собирается писать заявление о краже питомца.

«Нашу кошечку Лилу должна была забрать подруга утром 26 мая, мы ее не бросали, а оставили сотруднику SmartAvia на время. <…> Представитель авиакомпании говорил, что кошка в Каменске-Уральском, но на самом деле он передал ее другой женщине. Мы приняли решение написать заявление в МВД на похищение животного», — передает слова хозяйки животного Е1.RU.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу SmartAvia. Ответ на момент публикации новости не получен.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Кольцово пассажирка бросила кошку-сфинкса, потому что ей отказали в перевозе животного из-за отсутствия специальной переноски. Женщина оставила кошку прямо у мусорного ведра, а сама улетела в Москву.