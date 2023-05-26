Власти Прикамья потратят 3 миллиарда на поддержку детей-сирот

Власти Прикамья увеличили финансирование мер соцподдержки детей-сирот Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Прикамье дети-сироты находятся на полном государственном обеспечении. На их соцподдержку из краевого бюджета направлено 3 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

«В этом году размеры выплат на детей-сирот будут увеличены с 4,5% до 10,2%, в зависимости от возраста и пола ребенка. Для детей школьного возраста размер выплаты составит 18,7 тыс. рублей», — написано на сайте.

По информации минсоцразвития Прикамья, в регионе проживают около 10 тысяч детей-сирот. При этом, по данным ведомства — более 95% детей воспитываются в семьях. Еще почти 4 тыс. ребят, которые достигли совершеннолетия, уже получают профессию.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин увеличил выплаты приемным родителям, которые воспитывают детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья. Обязательное условие, дети должны учиться по адаптивным программам в школах, колледжах или находиться на семейном обучении.