Свалку обнаружили рядом с улицей Республики
В районе улице Республики в Тюмени ликвидировали крупную свалку. Об этом URA.RU сообщили в региональной прокуратуре.
«Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура выявила в районе ул. Республики в Тюмени несанкционированную свалку отходов. В результате прокурорского вмешательства земельный участок очищен от отходов», — рассказали в ведомстве.
В прокуратуре добавили, что собственнику земельного участка (неназванное юрлицо) было внесено представление. Должностное лицо организации было привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.2 КОАП РФ.
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