Рядом с главной улицей Тюмени ликвидировали крупную свалку. Фото

29 мая 2023 в 14:20 Размер текста - 17 +

Свалку обнаружили рядом с улицей Республики Фото: Николай Бастриков © URA.RU В районе улице Республики в Тюмени ликвидировали крупную свалку. Об этом URA.RU сообщили в региональной прокуратуре. «Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура выявила в районе ул. Республики в Тюмени несанкционированную свалку отходов. В результате прокурорского вмешательства земельный участок очищен от отходов», — рассказали в ведомстве. В прокуратуре добавили, что собственнику земельного участка (неназванное юрлицо) было внесено представление. Должностное лицо организации было привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.2 КОАП РФ. Фото: прокуратура Тюменской области

В районе улице Республики в Тюмени ликвидировали крупную свалку. Об этом URA.RU сообщили в региональной прокуратуре. «Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура выявила в районе ул. Республики в Тюмени несанкционированную свалку отходов. В результате прокурорского вмешательства земельный участок очищен от отходов», — рассказали в ведомстве. В прокуратуре добавили, что собственнику земельного участка (неназванное юрлицо) было внесено представление. Должностное лицо организации было привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.2 КОАП РФ.