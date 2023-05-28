28 мая 2023
27 мая 2023

Рядом с главной улицей Тюмени ликвидировали крупную свалку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Незаконные карьер и свалка в Перевалово. Тюменский район, мусор, свалка мусора
Свалку обнаружили рядом с улицей Республики Фото:

В районе улице Республики в Тюмени ликвидировали крупную свалку. Об этом URA.RU сообщили в региональной прокуратуре.

«Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура выявила в районе ул. Республики в Тюмени несанкционированную свалку отходов. В результате прокурорского вмешательства земельный участок очищен от отходов», — рассказали в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что собственнику земельного участка (неназванное юрлицо) было внесено представление. Должностное лицо организации было привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.2 КОАП РФ.

Фото:

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В районе улице Республики в Тюмени ликвидировали крупную свалку. Об этом URA.RU сообщили в региональной прокуратуре. «Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура выявила в районе ул. Республики в Тюмени несанкционированную свалку отходов. В результате прокурорского вмешательства земельный участок очищен от отходов», — рассказали в ведомстве. В прокуратуре добавили, что собственнику земельного участка (неназванное юрлицо) было внесено представление. Должностное лицо организации было привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.2 КОАП РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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