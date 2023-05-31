В Екатеринбурге снизился возраст, в котором женщины рожают первенца

31 мая 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

Екатеринбурженки предпочитают рожать первенцев в 29 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге средний возраст рождения первого ребенка снизился, сейчас это 29 лет. Динамика снижения наблюдается, но минимальная. Об этом URA.RU рассказал демограф, знакомый с демографической ситуацией в регионе. Также в распоряжении URA.RU имеется документ, подтверждающий слова собеседника агентства. «Средний возраст рождения ребенка в уральской столице сегодня у женщины — 29 лет. Колебания в показателях имеются. Например, в 2018 году показатель был 29,86, а уже в 2019 — 29,65. В ковидный 2020 показатель остановился на отметке 29,38, а в 2021 — 29,45. Актуальных и проверенных данных за 2022 год пока нет, но предполагаю, что ситуация кардинально не изменится. Средний возраст останется на отметке 29 лет», — отметил собеседник агентства. По словам собеседника агентства, в пятерку самых «возрастных» рожениц первенцев входит культурная столица России. Там средний возраст рождения первого ребенка — 30 лет. Вот такт выглядит список лидеров: Санкт-Петербург — 30,22;

Уфа — 29,85;

Москва — 29,83;

Пермь — 29,50;

Екатеринбург — 29,45. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге продолжительность жизни у мужчин короче, чем у женщин. Продолжительность жизни мужчин — 65,9, а женщин — 75,6 лет.

В Екатеринбурге средний возраст рождения первого ребенка снизился, сейчас это 29 лет. Динамика снижения наблюдается, но минимальная. Об этом URA.RU рассказал демограф, знакомый с демографической ситуацией в регионе. Также в распоряжении URA.RU имеется документ, подтверждающий слова собеседника агентства. «Средний возраст рождения ребенка в уральской столице сегодня у женщины — 29 лет. Колебания в показателях имеются. Например, в 2018 году показатель был 29,86, а уже в 2019 — 29,65. В ковидный 2020 показатель остановился на отметке 29,38, а в 2021 — 29,45. Актуальных и проверенных данных за 2022 год пока нет, но предполагаю, что ситуация кардинально не изменится. Средний возраст останется на отметке 29 лет», — отметил собеседник агентства. По словам собеседника агентства, в пятерку самых «возрастных» рожениц первенцев входит культурная столица России. Там средний возраст рождения первого ребенка — 30 лет. Вот такт выглядит список лидеров: Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге продолжительность жизни у мужчин короче, чем у женщин. Продолжительность жизни мужчин — 65,9, а женщин — 75,6 лет.