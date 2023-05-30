30 мая 2023

Экономист МГУ рассказал, как долго живут мужчины и женщины в Екатеринбурге

Экономист МГУ: в Екатеринбурге женщины живут дольше мужчин
© Служба новостей «URA.RU»
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Жара. Виды города. Екатеринбург, лето, жара, горожане
Средняя продолжительность жизни мужчин — 65,9 лет, а женщин — 75,6 Фото:

В Екатеринбурге средняя продолжительность жизни у мужчин короче, чем у женщин. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился кандидат экономических наук, сотрудник Центра по изучению проблем народонаселения экономического факультета МГУ Владимир Архангельский.

«Екатеринбург, которому в 2023 году исполняется 300 лет, относится к числу наиболее динамичных, быстро развивающихся городов России. Характер социально-экономического развития города во многом определяет и специфику демографических процессов в нем. Например, в Екатеринбурге женщины живут дольше мужчин. Средняя продолжительность жизни мужчин — 65,9, а женщин — 75,6 лет», — сказал Архангельский журналисту агентства на международной конференции «Уральский демографический форум».

По словам Архангельского, Екатеринбург относится к числу тех сравнительно немногих городов, демографическое развитие которых активно исследуется. Для анализа показателей Екатеринбург сравнивают с другими городами-миллионерами.

Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин на примере Дальнего Востока показал регионам, как справляться с убылью населения. По мнению Путина, опора на традиционные семейные ценности поможет стимулировать рождаемость.

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В Екатеринбурге средняя продолжительность жизни у мужчин короче, чем у женщин. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился кандидат экономических наук, сотрудник Центра по изучению проблем народонаселения экономического факультета МГУ Владимир Архангельский. «Екатеринбург, которому в 2023 году исполняется 300 лет, относится к числу наиболее динамичных, быстро развивающихся городов России. Характер социально-экономического развития города во многом определяет и специфику демографических процессов в нем. Например, в Екатеринбурге женщины живут дольше мужчин. Средняя продолжительность жизни мужчин — 65,9, а женщин — 75,6 лет», — сказал Архангельский журналисту агентства на международной конференции «Уральский демографический форум». По словам Архангельского, Екатеринбург относится к числу тех сравнительно немногих городов, демографическое развитие которых активно исследуется. Для анализа показателей Екатеринбург сравнивают с другими городами-миллионерами. Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин на примере Дальнего Востока показал регионам, как справляться с убылью населения. По мнению Путина, опора на традиционные семейные ценности поможет стимулировать рождаемость.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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