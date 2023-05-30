Экономист МГУ рассказал, как долго живут мужчины и женщины в Екатеринбурге

Экономист МГУ: в Екатеринбурге женщины живут дольше мужчин

31 мая 2023 в 12:43 Размер текста - 17 +

Средняя продолжительность жизни мужчин — 65,9 лет, а женщин — 75,6 Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге средняя продолжительность жизни у мужчин короче, чем у женщин. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился кандидат экономических наук, сотрудник Центра по изучению проблем народонаселения экономического факультета МГУ Владимир Архангельский. «Екатеринбург, которому в 2023 году исполняется 300 лет, относится к числу наиболее динамичных, быстро развивающихся городов России. Характер социально-экономического развития города во многом определяет и специфику демографических процессов в нем. Например, в Екатеринбурге женщины живут дольше мужчин. Средняя продолжительность жизни мужчин — 65,9, а женщин — 75,6 лет», — сказал Архангельский журналисту агентства на международной конференции «Уральский демографический форум». По словам Архангельского, Екатеринбург относится к числу тех сравнительно немногих городов, демографическое развитие которых активно исследуется. Для анализа показателей Екатеринбург сравнивают с другими городами-миллионерами. Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин на примере Дальнего Востока показал регионам, как справляться с убылью населения. По мнению Путина, опора на традиционные семейные ценности поможет стимулировать рождаемость.

В Екатеринбурге средняя продолжительность жизни у мужчин короче, чем у женщин. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился кандидат экономических наук, сотрудник Центра по изучению проблем народонаселения экономического факультета МГУ Владимир Архангельский. «Екатеринбург, которому в 2023 году исполняется 300 лет, относится к числу наиболее динамичных, быстро развивающихся городов России. Характер социально-экономического развития города во многом определяет и специфику демографических процессов в нем. Например, в Екатеринбурге женщины живут дольше мужчин. Средняя продолжительность жизни мужчин — 65,9, а женщин — 75,6 лет», — сказал Архангельский журналисту агентства на международной конференции «Уральский демографический форум». По словам Архангельского, Екатеринбург относится к числу тех сравнительно немногих городов, демографическое развитие которых активно исследуется. Для анализа показателей Екатеринбург сравнивают с другими городами-миллионерами. Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин на примере Дальнего Востока показал регионам, как справляться с убылью населения. По мнению Путина, опора на традиционные семейные ценности поможет стимулировать рождаемость.