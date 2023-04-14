14 апреля 2023

В КНР объяснили свое нежелание видеть Блинкена

Китай не желает видеть Блинкена в Пекине из-за шара-шпиона
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В Китае опасаются рассекречивания данных по шару-шпиону Фото:
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В Китае не разрешают прибыть с визитом госсекретарю США Энтони Блинкену. Они опасаются, что ФБР опубликует результаты расследования о, предположительно, китайском воздушном шаре-шпионе, который сбили военные США в январе.

«Четыре человека, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что Китай заявил США, что не готов выбрать новую дату для поездки, которую Блинкен отменил в феврале. В то время остается неясным, что администрация президента США Джо Байдена будет делать с отчетом», — сообщают РИА Новости.

В статье авторы ссылаются на три источника британской газеты Financial Times, которые заявили об опасениях, что в США могут публично предъявить вещественные доказательства о причастности КНР. По данным источников, это одна из проблем, которая затрудняет стабилизацию отношений Америки с Китаем.

Ранее стало известно, что в итоге визита в Москву глава КНР Си Цзиньпин заявил, что отношения двух стран демонстрируют здоровую динамику. Так, страны подписали договор о сотрудничестве и углублении партнерства. После этого в Белом доме заявили о планах на визит Блинкена в Китай на фоне сложившейся напряженной ситуации.

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В Китае не разрешают прибыть с визитом госсекретарю США Энтони Блинкену. Они опасаются, что ФБР опубликует результаты расследования о, предположительно, китайском воздушном шаре-шпионе, который сбили военные США в январе. «Четыре человека, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что Китай заявил США, что не готов выбрать новую дату для поездки, которую Блинкен отменил в феврале. В то время остается неясным, что администрация президента США Джо Байдена будет делать с отчетом», — сообщают РИА Новости. В статье авторы ссылаются на три источника британской газеты Financial Times, которые заявили об опасениях, что в США могут публично предъявить вещественные доказательства о причастности КНР. По данным источников, это одна из проблем, которая затрудняет стабилизацию отношений Америки с Китаем. Ранее стало известно, что в итоге визита в Москву глава КНР Си Цзиньпин заявил, что отношения двух стран демонстрируют здоровую динамику. Так, страны подписали договор о сотрудничестве и углублении партнерства. После этого в Белом доме заявили о планах на визит Блинкена в Китай на фоне сложившейся напряженной ситуации.
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