В КНР объяснили свое нежелание видеть Блинкена

Китай не желает видеть Блинкена в Пекине из-за шара-шпиона

15 апреля 2023 в 06:25 Размер текста - 17 +

В Китае опасаются рассекречивания данных по шару-шпиону Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Китае не разрешают прибыть с визитом госсекретарю США Энтони Блинкену. Они опасаются, что ФБР опубликует результаты расследования о, предположительно, китайском воздушном шаре-шпионе, который сбили военные США в январе. «Четыре человека, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что Китай заявил США, что не готов выбрать новую дату для поездки, которую Блинкен отменил в феврале. В то время остается неясным, что администрация президента США Джо Байдена будет делать с отчетом», — сообщают РИА Новости. В статье авторы ссылаются на три источника британской газеты Financial Times, которые заявили об опасениях, что в США могут публично предъявить вещественные доказательства о причастности КНР. По данным источников, это одна из проблем, которая затрудняет стабилизацию отношений Америки с Китаем. Ранее стало известно, что в итоге визита в Москву глава КНР Си Цзиньпин заявил, что отношения двух стран демонстрируют здоровую динамику. Так, страны подписали договор о сотрудничестве и углублении партнерства. После этого в Белом доме заявили о планах на визит Блинкена в Китай на фоне сложившейся напряженной ситуации.

В Китае не разрешают прибыть с визитом госсекретарю США Энтони Блинкену. Они опасаются, что ФБР опубликует результаты расследования о, предположительно, китайском воздушном шаре-шпионе, который сбили военные США в январе. «Четыре человека, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что Китай заявил США, что не готов выбрать новую дату для поездки, которую Блинкен отменил в феврале. В то время остается неясным, что администрация президента США Джо Байдена будет делать с отчетом», — сообщают РИА Новости. В статье авторы ссылаются на три источника британской газеты Financial Times, которые заявили об опасениях, что в США могут публично предъявить вещественные доказательства о причастности КНР. По данным источников, это одна из проблем, которая затрудняет стабилизацию отношений Америки с Китаем. Ранее стало известно, что в итоге визита в Москву глава КНР Си Цзиньпин заявил, что отношения двух стран демонстрируют здоровую динамику. Так, страны подписали договор о сотрудничестве и углублении партнерства. После этого в Белом доме заявили о планах на визит Блинкена в Китай на фоне сложившейся напряженной ситуации.