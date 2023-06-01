В Свердловской области начали проверку из-за нападения собаки на ребенка

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Открытая лицензия от 25.08.2015. Зубы , пес, зубы, укус, клыки
Собака была без намордника и без поводка (фото из архива) Фото:

Прокуратура начала проверку после сообщений о том, что в селе Лая (Свердловская область) 10-летнего подростка покусала собака, а его хозяйка даже не оказала помощи пострадавшему. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Прокуратура Пригородного района организовала проверку […]. При наличии оснований примет меры реагирования, направленные на восстановление нарушенных прав несовершеннолетнего, в том числе на компенсацию морального вреда», — говорится в сообщении прокуроров.

Днем 30 мая на пляже поселка Лая бойцовская собака покусала 10-летнего ученика местной школы. Ребенка доставили в больницу и оказали помощь, а после отправили домой. Известно, что собака, покусавшая подростка, — бойцовской породы. Она была без поводка, хозяйка находилась рядом.

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Прокуратура начала проверку после сообщений о том, что в селе Лая (Свердловская область) 10-летнего подростка покусала собака, а его хозяйка даже не оказала помощи пострадавшему. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «Прокуратура Пригородного района организовала проверку […]. При наличии оснований примет меры реагирования, направленные на восстановление нарушенных прав несовершеннолетнего, в том числе на компенсацию морального вреда», — говорится в сообщении прокуроров. Днем 30 мая на пляже поселка Лая бойцовская собака покусала 10-летнего ученика местной школы. Ребенка доставили в больницу и оказали помощь, а после отправили домой. Известно, что собака, покусавшая подростка, — бойцовской породы. Она была без поводка, хозяйка находилась рядом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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