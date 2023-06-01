В Свердловской области начали проверку из-за нападения собаки на ребенка

01 июня 2023 в 15:03 Размер текста - 17 +

Собака была без намордника и без поводка (фото из архива) Фото: This Year’s Love /Flickr Прокуратура начала проверку после сообщений о том, что в селе Лая (Свердловская область) 10-летнего подростка покусала собака, а его хозяйка даже не оказала помощи пострадавшему. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «Прокуратура Пригородного района организовала проверку […]. При наличии оснований примет меры реагирования, направленные на восстановление нарушенных прав несовершеннолетнего, в том числе на компенсацию морального вреда», — говорится в сообщении прокуроров. Днем 30 мая на пляже поселка Лая бойцовская собака покусала 10-летнего ученика местной школы. Ребенка доставили в больницу и оказали помощь, а после отправили домой. Известно, что собака, покусавшая подростка, — бойцовской породы. Она была без поводка, хозяйка находилась рядом.

Прокуратура начала проверку после сообщений о том, что в селе Лая (Свердловская область) 10-летнего подростка покусала собака, а его хозяйка даже не оказала помощи пострадавшему. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «Прокуратура Пригородного района организовала проверку […]. При наличии оснований примет меры реагирования, направленные на восстановление нарушенных прав несовершеннолетнего, в том числе на компенсацию морального вреда», — говорится в сообщении прокуроров. Днем 30 мая на пляже поселка Лая бойцовская собака покусала 10-летнего ученика местной школы. Ребенка доставили в больницу и оказали помощь, а после отправили домой. Известно, что собака, покусавшая подростка, — бойцовской породы. Она была без поводка, хозяйка находилась рядом.