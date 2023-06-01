Тюменцев накормили пломбиром неизвестного происхождения

Тюменская компания «Домашняя кухня» продавала жителям области пломбир, произведенный из сырья неизвестного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
«При анализе оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов установлено введение в оборот мороженого неизвестного происхождения „Натур пломбир“. ООО „Домашняя кухня“ неоднократно увеличивало объем входной продукции. Установить ее происхождение, качество и безопасность по документам невозможно», — говорится в сообщении.
Общий объем потенциально опасного сырья составил 243 килограмма. Юридическому лицу объявили предостережение, в федеральную информационную систему отправлено предупреждение.
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