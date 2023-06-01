01 июня 2023

В Тюменском селе в день защиты детей утонула 13-летняя девочка

В Тюменской области устанавливают обстоятельства гибели девочки, утонувшей в день защиты детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Набережная летом. Тюмень, река, купание, река тура, водоем
Погибшая купалась со сверстниками без присмотра родителей Фото:

В Тюменской области в районе села Борки Тюменского района утонула 13-летняя девочка. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России.

«В Тюмени устанавливаются обстоятельства гибели несовершеннолетней девочки на воде. В реке, протекающей в селе Борки Тюменского района, утонула девочка 2010 года рождения, которая находилась со сверстниками без присмотра взрослых. Спасателями обнаружено тело ребенка», — говорится в сообщении.

Следователи проводят проверку, они осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. В региональном следственном управлении отмечают, что основные причины гибели детей на воде — оставление их без присмотра у водоемов, купание в неустановленных или необорудованных местах, а также несоблюдение правил безопасности на воде.

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В Тюменской области в районе села Борки Тюменского района утонула 13-летняя девочка. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России. «В Тюмени устанавливаются обстоятельства гибели несовершеннолетней девочки на воде. В реке, протекающей в селе Борки Тюменского района, утонула девочка 2010 года рождения, которая находилась со сверстниками без присмотра взрослых. Спасателями обнаружено тело ребенка», — говорится в сообщении. Следователи проводят проверку, они осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. В региональном следственном управлении отмечают, что основные причины гибели детей на воде — оставление их без присмотра у водоемов, купание в неустановленных или необорудованных местах, а также несоблюдение правил безопасности на воде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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