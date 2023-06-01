В Тюменском селе в день защиты детей утонула 13-летняя девочка

В Тюменской области в районе села Борки Тюменского района утонула 13-летняя девочка. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России.
«В Тюмени устанавливаются обстоятельства гибели несовершеннолетней девочки на воде. В реке, протекающей в селе Борки Тюменского района, утонула девочка 2010 года рождения, которая находилась со сверстниками без присмотра взрослых. Спасателями обнаружено тело ребенка», — говорится в сообщении.
Следователи проводят проверку, они осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. В региональном следственном управлении отмечают, что основные причины гибели детей на воде — оставление их без присмотра у водоемов, купание в неустановленных или необорудованных местах, а также несоблюдение правил безопасности на воде.
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