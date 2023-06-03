Фестиваль сказок в Екатеринбурге собрал десятки тысяч человек

03 июня 2023 в 23:30 Размер текста - 17 +

Фестиваль «Дикоросы» в Екатеринбурге посетило более 20 тысяч человек Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Екатеринбурге прошел фестиваль сказок «Дикоросы», на который приехало около 30 театров со всей России. По словам руководителя фестиваля Светланы Ледновой, мероприятие посетило более 20 тысяч человек. «Выступают 30 театров со всей России от Калининграда до Барнаула. Думаю, сегодня участвовали в фестивале около 22-25 тысяч людей», — передает слова Светланы Ледновой ТАСС. Вход на мероприятие был бесплатный лишь с предварительной регистрацией. На фестивале «Дикоросы» екатеринбуржцы увидели показы театральных постановок по сказкам народов России для детей всех возрастов. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на День защиты детей подготовили Венский карнавал, мастер-классы, волшебное шоу с фокусами. Дети могли безлимитно попрыгать на батутах, поиграть с попугаями, а также погладить аляскинских маламутов.

В Екатеринбурге прошел фестиваль сказок «Дикоросы», на который приехало около 30 театров со всей России. По словам руководителя фестиваля Светланы Ледновой, мероприятие посетило более 20 тысяч человек. «Выступают 30 театров со всей России от Калининграда до Барнаула. Думаю, сегодня участвовали в фестивале около 22-25 тысяч людей», — передает слова Светланы Ледновой ТАСС. Вход на мероприятие был бесплатный лишь с предварительной регистрацией. На фестивале «Дикоросы» екатеринбуржцы увидели показы театральных постановок по сказкам народов России для детей всех возрастов. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на День защиты детей подготовили Венский карнавал, мастер-классы, волшебное шоу с фокусами. Дети могли безлимитно попрыгать на батутах, поиграть с попугаями, а также погладить аляскинских маламутов.