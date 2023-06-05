Мэр Екатеринбурга натравил на главу района экс-прокурора — из-за интриги на выборах

Мэр Екатеринбурга Орлов наказывает главу района большой проверкой

КРУ подчиняется Алексею Орлову напрямую Фото: Московец Илья © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил контрольно-ревизионному управлению (КРУ, руководитель — экс-прокурор Кургана Вадим Суровцев) проверить администрацию Орджоникидзевского района. Об этом URA.RU сообщил источник в муниципальной власти.

«Их [КРУ] срочно сняли с ревизии в Верх-Исетском районе и отправили в Орджоникидзевский», — поделился собеседник. В пресс-службе мэрии не подтвердили, но и не опровергли информацию.

Орджоникидзевский район для чиновников — самый проблемный на выборах в гордуму. Там пять округов, на которые претендуют сразу четыре группы. Губернатор Евгений Куйвашев одобрил схему, при которой округа №16 и №17 «отданы» сотрудникам РМК, округ №19 — депутату Алексею Вихареву, №18 — спикеру думы Игорю Володину (антимэрская коалиция миллиардера Виталия Кочеткова), №20 — депутату Владимиру Стругову, товарищу Володина.

Володин решил эту схему оспорить. В округе №16 он на праймериз «Единой России» продвигал профсоюзного лидера Светлану Даниленко, а в округе №17 — своего помощника Евгения Суханова. Осознавая угрозу, а также то, что Володин пользуется поддержкой районной администрации, Орлов и вице-губернатор Олег Чемезов перед стартом голосования провели с префектом Романом Кравченко беседу. Доказательств того, что Кравченко — друг Володина — ослушался начальства, нет (все несистемные кандидаты проиграли разгромно), но о его вмешательстве в ход голосования Орлову впоследствии докладывали.

«В итоге мэр решил таким вот образом Кравченко проучить. И дать ему понять, что на основных выборах интриговать не стоит», — объяснил собеседник.

При этом известно, что собственную игру вела и сама мэрия: в обход договоренностей против Стругова чиновники выставили юриста «Первостроителя» Дениса Хаванцева. Чтобы Стругов победил, Володину пришлось перебрасывать в этот округ дополнительные ресурсы.