В Тобольске выставочный центр откроют в здании бывшего ПТУ. Фото

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Экскурсия на СИБУР. Тобольск, афанасьев максим, мэр тобольска
Об открытии нового пространства завил мэр Максим Афанасьев Фото:

Выставочный центр откроется в Тобольске в здании, где раньше находилось ГПТУ-11. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр города Максим Афанасьев.

«Здание ГПТУ-11 долго пустовало, мы решили его сохранить, забрали в собственность, и решили приспособить для молодежи. Нас поддержала компания „СИБУР“ в рамках программы „Тобольск настоящий“. Думаем, как приспособить помещения под нужды нашей креативной молодежи. Это будет концентрация творческого и предпринимательского сообщества», — написал градоначальник.

Афанасьев также опубликовал проект будущего центра. Он предложил подписчикам в комментариях под постом обсудить его.

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Выставочный центр откроется в Тобольске в здании, где раньше находилось ГПТУ-11. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр города Максим Афанасьев. «Здание ГПТУ-11 долго пустовало, мы решили его сохранить, забрали в собственность, и решили приспособить для молодежи. Нас поддержала компания „СИБУР“ в рамках программы „Тобольск настоящий“. Думаем, как приспособить помещения под нужды нашей креативной молодежи. Это будет концентрация творческого и предпринимательского сообщества», — написал градоначальник. Афанасьев также опубликовал проект будущего центра. Он предложил подписчикам в комментариях под постом обсудить его.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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