Об открытии нового пространства завил мэр Максим Афанасьев
Выставочный центр откроется в Тобольске в здании, где раньше находилось ГПТУ-11. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр города Максим Афанасьев.
«Здание ГПТУ-11 долго пустовало, мы решили его сохранить, забрали в собственность, и решили приспособить для молодежи. Нас поддержала компания „СИБУР“ в рамках программы „Тобольск настоящий“. Думаем, как приспособить помещения под нужды нашей креативной молодежи. Это будет концентрация творческого и предпринимательского сообщества», — написал градоначальник.
Афанасьев также опубликовал проект будущего центра. Он предложил подписчикам в комментариях под постом обсудить его.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!