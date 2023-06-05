Об открытии нового пространства завил мэр Максим Афанасьев Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Выставочный центр откроется в Тобольске в здании, где раньше находилось ГПТУ-11. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр города Максим Афанасьев.

«Здание ГПТУ-11 долго пустовало, мы решили его сохранить, забрали в собственность, и решили приспособить для молодежи. Нас поддержала компания „СИБУР“ в рамках программы „Тобольск настоящий“. Думаем, как приспособить помещения под нужды нашей креативной молодежи. Это будет концентрация творческого и предпринимательского сообщества», — написал градоначальник.

Афанасьев также опубликовал проект будущего центра. Он предложил подписчикам в комментариях под постом обсудить его.

Фото: страница Максима Афанасьева в соцсети «ВКонтакте»