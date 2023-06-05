Властям Центрального района Челябинска предъявили претензии в использовании контрафакта

06 июня 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

Истец потребовал удалить контрафактные изделия с улиц Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU От властей Центрального района Челябинска потребовали снести контрафактные изделия с городских улиц. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, истец также намерен получить с властей и ряда фирм за нарушенные исключительные права солидарно почти 7,5 млн рублей. «ООО „Ворлд Прайс“ обратилось в арбитражный суд региона с исковым заявлением к администрации Центрального района города Челябинска, к ООО „Яркий город“ и ООО „Архитек-Бетон“. Требует взыскать солидарно в пользу ООО „Ворлд Прайс“ с ответчиков сумму иска в размере 7,487 млн рублей», — отмечено в определении суда. Истец утверждает, что средства станут компенсацией за нарушение прав на использование произведения на условиях исключительной лицензии. С ответчиков потребовали взыскать двойную стоимость установленных контрафактных изделий. Судя по сайту компании «Ворлд Прайс», предприятие устанавливает художественно оформленные бетонные камни, скамьи из металла с деревом и столы из бетона. Камни называют камнями времени. В своей стилистике «Ворлд Прайс» оформил сквер у театра оперы и балета. Всего на счету подрядчика 36 городов, куда поставлялась продукция. На запрос URA.RU глава района Виктор Ереклинцев отметил, что правовую позицию власти озвучат непосредственно в ходе судебного заседания. В администрации района в решении вопроса о правомерности предпринятых действий полностью полагаются на судебные органы. Ереклинцев не стал раскрывал иных подробностей спора. Также от комментариев для URA.RU отказались в компании «Ворлд Прайс». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

От властей Центрального района Челябинска потребовали снести контрафактные изделия с городских улиц. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, истец также намерен получить с властей и ряда фирм за нарушенные исключительные права солидарно почти 7,5 млн рублей. «ООО „Ворлд Прайс“ обратилось в арбитражный суд региона с исковым заявлением к администрации Центрального района города Челябинска, к ООО „Яркий город“ и ООО „Архитек-Бетон“. Требует взыскать солидарно в пользу ООО „Ворлд Прайс“ с ответчиков сумму иска в размере 7,487 млн рублей», — отмечено в определении суда. Истец утверждает, что средства станут компенсацией за нарушение прав на использование произведения на условиях исключительной лицензии. С ответчиков потребовали взыскать двойную стоимость установленных контрафактных изделий. Судя по сайту компании «Ворлд Прайс», предприятие устанавливает художественно оформленные бетонные камни, скамьи из металла с деревом и столы из бетона. Камни называют камнями времени. В своей стилистике «Ворлд Прайс» оформил сквер у театра оперы и балета. Всего на счету подрядчика 36 городов, куда поставлялась продукция. На запрос URA.RU глава района Виктор Ереклинцев отметил, что правовую позицию власти озвучат непосредственно в ходе судебного заседания. В администрации района в решении вопроса о правомерности предпринятых действий полностью полагаются на судебные органы. Ереклинцев не стал раскрывал иных подробностей спора. Также от комментариев для URA.RU отказались в компании «Ворлд Прайс».