В МИД РФ прокомментировали ситуацию с уголовным преследованием ополченцев Донбасса в СНГ

Захарова: МИД занимается каждым случаем уголовного преследования ополченцев Донбасса в СНГ

07 июня 2023 в 19:16 Размер текста - 17 +

Мария Захарова заявила, что МИД занимается решением проблем с преследованием ополченцев в СНГ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министерство иностранных дел России занимается каждым случаем уголовного преследования ополченцев Донбасса по статье «наемничество» со стороны стран СНГ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос об отбывающем срок в Казахстане Сергее Шалашове, который присоединился к донбасскому ополчению в 2014 году. «Такая ситуация [с Шалашовым] была во многом связана с существовавшим большим количеством проблем, в том числе, правовой неопределенностью. <…> [Это] не единичный случай, аналогичные есть, но у нас нет точной информации, сколько. Мы каждым из них занимаемся», — сказала Мария Захарова во время брифинга, трансляция которого велась на телеканале «Россия-24». Ранее стало известно, что в Казахстане арестовали ополченца Шалашова с позывным «Казах». Он был осужден «за участие в иностранных вооруженных конфликтах». Сам боец заявил, что это уже не первый случай, когда в Республике ведется уголовное преследования ополченцев, напоминает «Царьград».

Министерство иностранных дел России занимается каждым случаем уголовного преследования ополченцев Донбасса по статье «наемничество» со стороны стран СНГ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос об отбывающем срок в Казахстане Сергее Шалашове, который присоединился к донбасскому ополчению в 2014 году. «Такая ситуация [с Шалашовым] была во многом связана с существовавшим большим количеством проблем, в том числе, правовой неопределенностью. <…> [Это] не единичный случай, аналогичные есть, но у нас нет точной информации, сколько. Мы каждым из них занимаемся», — сказала Мария Захарова во время брифинга, трансляция которого велась на телеканале «Россия-24». Ранее стало известно, что в Казахстане арестовали ополченца Шалашова с позывным «Казах». Он был осужден «за участие в иностранных вооруженных конфликтах». Сам боец заявил, что это уже не первый случай, когда в Республике ведется уголовное преследования ополченцев, напоминает «Царьград».