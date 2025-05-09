Парад Победы на Красной площади завершился пролетом авиации

В Москве на Красной площади завершился военный парад, приуроченный к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Праздничное шествие завершилось пролетом авиации.
Авиационная часть парада включала демонстрацию фигуры пилотажа «Кубинский бриллиант», выполненную совместно пилотажными группами «Русские витязи» и «Стрижи». Девять самолетов — пять истребителей Су-30СМ и четыре МиГ-29 — пролетели над площадью на минимальном расстоянии друг от друга. Финалом мероприятия стал пролет шести штурмовиков Су-25, которые окрасили небо над российской столицей в цвета государственного флага. URA.RU ведет онлайн-трансляцию мероприятия.
Всего в торжественных мероприятиях приняли участие порядка 11,5 тысячи военнослужащих. Парад начался с прохода пеших колонн, среди которых были как подразделения Вооруженных сил России, так и представители участников специальной военной операции. Участников Парада Победы поприветствовал президент России Владимир Путин.
Вслед за пешими колоннами по площади проследовала современная военная техника: танки моделей Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М, различные виды бронетехники, зенитные ракетные комплексы С-400, реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», подвижные ракетные комплексы «Ярс». Кроме того, в Параде Победы на Красной Площади приняли участие автомобили «Камаз», оснащенные беспилотными летательными аппаратами «Герань» и «Ланцет».
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