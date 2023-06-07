07 июня 2023

Тюменский бизнесмен продавал поддельную технику Apple. Видео

Таможенники Тюмени изъяли у предпринимателя партию поддельных товаров Apple на сумму 25 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Торговлю подделками мужчина вел в торговых центрах города Фото:

В Тюмени у бизнесмена нашли тысячи поддельных товаров Apple на 25 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу тюменской таможни сообщает «РБК Тюмень».

«Тюменские таможенники обнаружили большую партию контрафактных аксессуаров торговой марки „Apple“ на территории региона. Предприниматель продавал эти товары в торговых центрах областной столицы. Теперь бизнесмену грозит тюремный срок и штраф до 200 000 рублей. Кроме того, его могут обязать выплачивать компенсацию до 5 миллионов рублей», — сообщает агентство.

Известно, что таможенники нашли 7235 чехлов, 50 адаптеров и 7 пар беспроводных наушников для смартфонов, на которых был нанесен товарный знак «Apple». Представитель правообладателя подтвердил контрафактность товаров и оценил ущерб от их продажи в 25 млн рублей.

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В Тюмени у бизнесмена нашли тысячи поддельных товаров Apple на 25 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу тюменской таможни сообщает «РБК Тюмень». «Тюменские таможенники обнаружили большую партию контрафактных аксессуаров торговой марки „Apple“ на территории региона. Предприниматель продавал эти товары в торговых центрах областной столицы. Теперь бизнесмену грозит тюремный срок и штраф до 200 000 рублей. Кроме того, его могут обязать выплачивать компенсацию до 5 миллионов рублей», — сообщает агентство. Известно, что таможенники нашли 7235 чехлов, 50 адаптеров и 7 пар беспроводных наушников для смартфонов, на которых был нанесен товарный знак «Apple». Представитель правообладателя подтвердил контрафактность товаров и оценил ущерб от их продажи в 25 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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