Водитель из Тюмени нарушил правила движения и убил пассажира

В Тюмени осудили водителя, по вине которого в ДТП погиб пассажир

08 июня 2023 в 16:11 Размер текста - 17 +

По мнению экспертизы, причиной трагедии стало нарушение водителем скоростного режима. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени осудили водителя, по вине которого на трассе «Тюмень-Нижняя Тавда» погиб человек. Об этом сообщает в telegram-канале объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Мужчина вез на заднем сидении пассажирку. На на автодороге Тюмень — Нижняя Тавда он нарушил ПДД и на скользкой дороге потерял контроль над машиной. Автомобиль занесло и выбросило на встречную полосу движения, с последующим съездом в кювет и ударом о склон кювета и деревья. В результате ДТП на месте от множественных травм погибла пассажирка иномарки», — говорится в сообщении. Экспертиза показала, что автомобиль был технически исправен, а причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения. В частности, по мнению экспертов, обвиняемому следовало соблюдать скоростной режим. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2,5 года.

В Тюмени осудили водителя, по вине которого на трассе «Тюмень-Нижняя Тавда» погиб человек. Об этом сообщает в telegram-канале объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Мужчина вез на заднем сидении пассажирку. На на автодороге Тюмень — Нижняя Тавда он нарушил ПДД и на скользкой дороге потерял контроль над машиной. Автомобиль занесло и выбросило на встречную полосу движения, с последующим съездом в кювет и ударом о склон кювета и деревья. В результате ДТП на месте от множественных травм погибла пассажирка иномарки», — говорится в сообщении. Экспертиза показала, что автомобиль был технически исправен, а причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения. В частности, по мнению экспертов, обвиняемому следовало соблюдать скоростной режим. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2,5 года.