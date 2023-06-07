Водитель из Тюмени нарушил правила движения и убил пассажира

В Тюмени осудили водителя, по вине которого на трассе «Тюмень-Нижняя Тавда» погиб человек. Об этом сообщает в telegram-канале объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
«Мужчина вез на заднем сидении пассажирку. На на автодороге Тюмень — Нижняя Тавда он нарушил ПДД и на скользкой дороге потерял контроль над машиной. Автомобиль занесло и выбросило на встречную полосу движения, с последующим съездом в кювет и ударом о склон кювета и деревья. В результате ДТП на месте от множественных травм погибла пассажирка иномарки», — говорится в сообщении.
Экспертиза показала, что автомобиль был технически исправен, а причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения. В частности, по мнению экспертов, обвиняемому следовало соблюдать скоростной режим. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2,5 года.
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