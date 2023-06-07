07 июня 2023

Водитель из Тюмени нарушил правила движения и убил пассажира

В Тюмени осудили водителя, по вине которого в ДТП погиб пассажир
© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
По мнению экспертизы, причиной трагедии стало нарушение водителем скоростного режима. Фото:

В Тюмени осудили водителя, по вине которого на трассе «Тюмень-Нижняя Тавда» погиб человек. Об этом сообщает в telegram-канале объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Мужчина вез на заднем сидении пассажирку. На на автодороге Тюмень — Нижняя Тавда он нарушил ПДД и на скользкой дороге потерял контроль над машиной. Автомобиль занесло и выбросило на встречную полосу движения, с последующим съездом в кювет и ударом о склон кювета и деревья. В результате ДТП на месте от множественных травм погибла пассажирка иномарки», — говорится в сообщении.

Экспертиза показала, что автомобиль был технически исправен, а причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения. В частности, по мнению экспертов, обвиняемому следовало соблюдать скоростной режим. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2,5 года.

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В Тюмени осудили водителя, по вине которого на трассе «Тюмень-Нижняя Тавда» погиб человек. Об этом сообщает в telegram-канале объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Мужчина вез на заднем сидении пассажирку. На на автодороге Тюмень — Нижняя Тавда он нарушил ПДД и на скользкой дороге потерял контроль над машиной. Автомобиль занесло и выбросило на встречную полосу движения, с последующим съездом в кювет и ударом о склон кювета и деревья. В результате ДТП на месте от множественных травм погибла пассажирка иномарки», — говорится в сообщении. Экспертиза показала, что автомобиль был технически исправен, а причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения. В частности, по мнению экспертов, обвиняемому следовало соблюдать скоростной режим. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2,5 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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