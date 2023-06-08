В Москве оценили, как власти Екатеринбурга управляют финансами. Фото

Екатеринбург отметили на Всероссийском конкурсе в области управления финансов
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Екатеринбург и Новоуральск победили в номинациях на конкурсе в сфере управления финансами Фото:

Екатеринбург и Новоуральский городской округ (Свердловская область) отметили на XVI Всероссийском конкурсе «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами», церемония награждения прошла 8 июня в Москве. Свердловские города не попали в топ общего зачета конкурса, но стали лучшими в других номинациях, сообщается на сайте конкурса.

«Новоуральск отметили за высокое качество планирования и исполнения бюджета. Екатеринбург — за высокое качество организации предоставления муниципальных услуг», — следует из пресс-релиза на сайте конкурса.

Конкурс проводится издательским домом «Бюджет» вместе с Союзом финансистов России и Союзом развития государственных финансов при поддержке Совета Федерации. Всего в этом году на конкурс заявились 298 муниципалитетов РФ.

Мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев поблагодарил жюри конкурса за оценку города. «Благодарю компетентное жюри Всероссийского конкурса за высокую оценку нашего труда. Работаем дальше», — написал в telegram-канале Тюменцев.

Ранее URA.RU писало, что Свердловская область заняла первую строчку во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства на 2024 год. Регион также вошел в топ-5 по числу проголосовавших жителей на портале Госулуги. Вице-премьер России Марат Хуснуллин отметил активность и вовлеченность свердловчан.

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Екатеринбург и Новоуральский городской округ (Свердловская область) отметили на XVI Всероссийском конкурсе «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами», церемония награждения прошла 8 июня в Москве. Свердловские города не попали в топ общего зачета конкурса, но стали лучшими в других номинациях, сообщается на сайте конкурса. «Новоуральск отметили за высокое качество планирования и исполнения бюджета. Екатеринбург — за высокое качество организации предоставления муниципальных услуг», — следует из пресс-релиза на сайте конкурса. Конкурс проводится издательским домом «Бюджет» вместе с Союзом финансистов России и Союзом развития государственных финансов при поддержке Совета Федерации. Всего в этом году на конкурс заявились 298 муниципалитетов РФ. Мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев поблагодарил жюри конкурса за оценку города. «Благодарю компетентное жюри Всероссийского конкурса за высокую оценку нашего труда. Работаем дальше», — написал в telegram-канале Тюменцев. Ранее URA.RU писало, что Свердловская область заняла первую строчку во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства на 2024 год. Регион также вошел в топ-5 по числу проголосовавших жителей на портале Госулуги. Вице-премьер России Марат Хуснуллин отметил активность и вовлеченность свердловчан.
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