УОМЗ разместил на бирже дополнительные облигации на 2,5 млрд рублей

Уральский оптико-механический завод имени Яламова (УОМЗ, входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех») выпустил дополнительные биржевые облигации. Всего — 2,5 млн штук, каждая стоимостью 1000 рублей, следует из данных сервиса раскрытия корпоративной информации.
«Ценные бумаги допускаются к организованным торгам в процессе размещения. Количество размещаемых биржевых облигаций 2 500 000 штук. Номинальная стоимость каждой биржевой облигации — 1 000 рублей», — говорится в сообщении. На Московской бирже облигации начнут размещать с 8 июня.
Уральский оптико-механический завод занимается производством оптико-электронных систем и комплексов военного назначения и гражданского приборостроения. Предприятие находится под санкциями Евросоюза и Японии. В декабре 2022 года УОМЗ выплатил держателям облигаций 181 млн рублей.
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