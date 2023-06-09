09 июня 2023

Свердловчанин украл у знакомого больше 100 тысяч рублей с помощью SIM-карты

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Свердловчанин с помощью SIM-карты зашел в приложение банка и перевел себе деньги Фото:

Житель Каменска-Уральского (Свердловская область) украл у своего знакомого, у которого попросился переночевать в Екатеринбурге, SIM-карту. С ее помощью он зашел в мобильное приложение банка и перевел себе более 125 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

«Его знакомый попросил у него переночевать, после чего исчез, а вместе с ним и SIM-карта из мобильного телефона потерпевшего. Далее в мобильном приложение банка он обнаружил уведомления о переводе денег, которые он не совершал», — сообщили в пресс-службе ведомства. По словам екатеринбуржца, у него украли более 125 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался 42-летний уроженец Каменска-Уральского. Теперь максимальное наказание, которое грозит свердловчанину — лишение свободы на срок до шести лет.

Ранее URA.RU сообщало, что В Каменске-Уральском (Свердловская область) мошенники 25 мая украли у трех человек более 1,6 миллионов рублей. Одна потерпевшая отдала деньги злоумышленникам думая, что зарабатывает на бирже, еще два свердловчанина перевели злоумышленникам на якобы «безопасный счет».

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Житель Каменска-Уральского (Свердловская область) украл у своего знакомого, у которого попросился переночевать в Екатеринбурге, SIM-карту. С ее помощью он зашел в мобильное приложение банка и перевел себе более 125 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу. «Его знакомый попросил у него переночевать, после чего исчез, а вместе с ним и SIM-карта из мобильного телефона потерпевшего. Далее в мобильном приложение банка он обнаружил уведомления о переводе денег, которые он не совершал», — сообщили в пресс-службе ведомства. По словам екатеринбуржца, у него украли более 125 тысяч рублей. Подозреваемым оказался 42-летний уроженец Каменска-Уральского. Теперь максимальное наказание, которое грозит свердловчанину — лишение свободы на срок до шести лет. Ранее URA.RU сообщало, что В Каменске-Уральском (Свердловская область) мошенники 25 мая украли у трех человек более 1,6 миллионов рублей. Одна потерпевшая отдала деньги злоумышленникам думая, что зарабатывает на бирже, еще два свердловчанина перевели злоумышленникам на якобы «безопасный счет».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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