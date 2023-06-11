Военные пенсионеры из Челябинска передали помощь на передовую

В Челябинске военные пенсионеры передали гуманитарную помощь для бойцов Шестого танкового полка, которые находятся в зоне спецоперации. Об этом сообщили в челябинском региональном отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ).
«Военные пенсионеры своими силами собрали и привезли в наш исполком то, что южноуральским ребятам действительно необходимо на линии соприкосновения: маскировочные сети, бензопилы и комплекты тормозных колодок на автомобили „Урал“. Мы обязательно все это передадим ребятам из Шестого танкового полка, которые сейчас находятся в зоне СВО», — сообщается в telegram-канале челябинского ОНФ.
Сбор гуманитарной помощи проходит в рамках проекта «Все для Победы». Посылки принимают в реготделении ОНФ на улице Цвиллинга, 20.
Ранее телеведущая Юлия Барановская обратилась к челябинцам с просьбой поучаствовать в проекте «Все для Победы». Сбор был приурочен ко Дню России.
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