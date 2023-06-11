11 июня 2023
10 июня 2023

Военные пенсионеры из Челябинска передали помощь на передовую

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Гуманитарный груз. Челябинск , гуманитарный груз
Бойцам передали все самое необходимое Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Челябинске военные пенсионеры передали гуманитарную помощь для бойцов Шестого танкового полка, которые находятся в зоне спецоперации. Об этом сообщили в челябинском региональном отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ).

«Военные пенсионеры своими силами собрали и привезли в наш исполком то, что южноуральским ребятам действительно необходимо на линии соприкосновения: маскировочные сети, бензопилы и комплекты тормозных колодок на автомобили „Урал“. Мы обязательно все это передадим ребятам из Шестого танкового полка, которые сейчас находятся в зоне СВО», — сообщается в telegram-канале челябинского ОНФ.

Сбор гуманитарной помощи проходит в рамках проекта «Все для Победы». Посылки принимают в реготделении ОНФ на улице Цвиллинга, 20.

Ранее телеведущая Юлия Барановская обратилась к челябинцам с просьбой поучаствовать в проекте «Все для Победы». Сбор был приурочен ко Дню России.

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В Челябинске военные пенсионеры передали гуманитарную помощь для бойцов Шестого танкового полка, которые находятся в зоне спецоперации. Об этом сообщили в челябинском региональном отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ). «Военные пенсионеры своими силами собрали и привезли в наш исполком то, что южноуральским ребятам действительно необходимо на линии соприкосновения: маскировочные сети, бензопилы и комплекты тормозных колодок на автомобили „Урал“. Мы обязательно все это передадим ребятам из Шестого танкового полка, которые сейчас находятся в зоне СВО», — сообщается в telegram-канале челябинского ОНФ. Сбор гуманитарной помощи проходит в рамках проекта «Все для Победы». Посылки принимают в реготделении ОНФ на улице Цвиллинга, 20. Ранее телеведущая Юлия Барановская обратилась к челябинцам с просьбой поучаствовать в проекте «Все для Победы». Сбор был приурочен ко Дню России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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