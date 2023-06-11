Спасатели сняли молодую женщину с балкона дома в Пермском крае

Молодую кунгурячку удалось спасти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В поисково-спасательной службе Кунгурского округа (Пермский край) рассказала о спасении 29-летней женщины, которая висела между двумя балконами дома. Эта информация опубликована в отчетной статистике за неделю на странице ведомства в соцсети.

«По улице Ленина в Кунгуре между балконами второго и третьего этажа висела девушка 1995 года рождения. На место выехали спасатели <…>, которые сняли ее с балкона», — указано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Звонок на телефон службы поступил 5 июня. Спасатели передали молодую жительницу региона медбригаде.