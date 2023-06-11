11 июня 2023
10 июня 2023

Спасатели сняли молодую женщину с балкона дома в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС на пожаре в Правительстве Челябинской области. Челябинск, огонь, пожарная автолестница
Молодую кунгурячку удалось спасти Фото:

В поисково-спасательной службе Кунгурского округа (Пермский край) рассказала о спасении 29-летней женщины, которая висела между двумя балконами дома. Эта информация опубликована в отчетной статистике за неделю на странице ведомства в соцсети.

«По улице Ленина в Кунгуре между балконами второго и третьего этажа висела девушка 1995 года рождения. На место выехали спасатели <…>, которые сняли ее с балкона», — указано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Звонок на телефон службы поступил 5 июня. Спасатели передали молодую жительницу региона медбригаде.

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В поисково-спасательной службе Кунгурского округа (Пермский край) рассказала о спасении 29-летней женщины, которая висела между двумя балконами дома. Эта информация опубликована в отчетной статистике за неделю на странице ведомства в соцсети. «По улице Ленина в Кунгуре между балконами второго и третьего этажа висела девушка 1995 года рождения. На место выехали спасатели <…>, которые сняли ее с балкона», — указано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Звонок на телефон службы поступил 5 июня. Спасатели передали молодую жительницу региона медбригаде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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