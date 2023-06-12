Челябинский министр впечатлился гончарами и баянистами на Дне России в Кургане. Видео

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Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин побывал на Дне России в Кургане Фото:

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин оценил выступление балалаечников и баянистов, а также мастеров гончарного дела на фестивале «Русское поле» в Кургане. Праздник проводится в рамках празднования Дня России 12 июня.

«Я вижу, насколько глубоко чтут народные традиции на курганской земле, это очень отрадно. Мы здесь посмотрели искусство гончаров, искусство тех, кто делает народны напитки, и гармонисты сейчас, и балалаечники играют <…>. Это значит, что народная культура здесь живет и развивается, и это самое главное. Курган — это замечательный город с большими традициями. Я всегда горжусь тем, что я уроженец Курганской области», — сказал Алексей Бетехтин, посетивший праздник. Видео опубликовано в официальном telegram-канале курганского правительства.

Фестиваль славянской и казачьей культуры проводится в Кургане уже в третий раз. Ранее сообщалось, что участники праздника устроили масштабный хоровод на Троицкой площади. Финальным аккордом торжества станет концерт Кубанского казачьего хора.

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Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин оценил выступление балалаечников и баянистов, а также мастеров гончарного дела на фестивале «Русское поле» в Кургане. Праздник проводится в рамках празднования Дня России 12 июня. «Я вижу, насколько глубоко чтут народные традиции на курганской земле, это очень отрадно. Мы здесь посмотрели искусство гончаров, искусство тех, кто делает народны напитки, и гармонисты сейчас, и балалаечники играют <…>. Это значит, что народная культура здесь живет и развивается, и это самое главное. Курган — это замечательный город с большими традициями. Я всегда горжусь тем, что я уроженец Курганской области», — сказал Алексей Бетехтин, посетивший праздник. Видео опубликовано в официальном telegram-канале курганского правительства. Фестиваль славянской и казачьей культуры проводится в Кургане уже в третий раз. Ранее сообщалось, что участники праздника устроили масштабный хоровод на Троицкой площади. Финальным аккордом торжества станет концерт Кубанского казачьего хора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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