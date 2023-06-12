Челябинский министр впечатлился гончарами и баянистами на Дне России в Кургане. Видео

12 июня 2023 в 20:21 Размер текста - 17 +

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин побывал на Дне России в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин оценил выступление балалаечников и баянистов, а также мастеров гончарного дела на фестивале «Русское поле» в Кургане. Праздник проводится в рамках празднования Дня России 12 июня. «Я вижу, насколько глубоко чтут народные традиции на курганской земле, это очень отрадно. Мы здесь посмотрели искусство гончаров, искусство тех, кто делает народны напитки, и гармонисты сейчас, и балалаечники играют <…>. Это значит, что народная культура здесь живет и развивается, и это самое главное. Курган — это замечательный город с большими традициями. Я всегда горжусь тем, что я уроженец Курганской области», — сказал Алексей Бетехтин, посетивший праздник. Видео опубликовано в официальном telegram-канале курганского правительства. Фестиваль славянской и казачьей культуры проводится в Кургане уже в третий раз. Ранее сообщалось, что участники праздника устроили масштабный хоровод на Троицкой площади. Финальным аккордом торжества станет концерт Кубанского казачьего хора.

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин оценил выступление балалаечников и баянистов, а также мастеров гончарного дела на фестивале «Русское поле» в Кургане. Праздник проводится в рамках празднования Дня России 12 июня. «Я вижу, насколько глубоко чтут народные традиции на курганской земле, это очень отрадно. Мы здесь посмотрели искусство гончаров, искусство тех, кто делает народны напитки, и гармонисты сейчас, и балалаечники играют <…>. Это значит, что народная культура здесь живет и развивается, и это самое главное. Курган — это замечательный город с большими традициями. Я всегда горжусь тем, что я уроженец Курганской области», — сказал Алексей Бетехтин, посетивший праздник. Видео опубликовано в официальном telegram-канале курганского правительства. Фестиваль славянской и казачьей культуры проводится в Кургане уже в третий раз. Ранее сообщалось, что участники праздника устроили масштабный хоровод на Троицкой площади. Финальным аккордом торжества станет концерт Кубанского казачьего хора.