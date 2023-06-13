Людей эвакуируют из горящего рынка в Москве, пишет Baza
В Москве загорелся рынок «Садовод». В настоящий момент проходит эвакуация посетителей. Об этом сообщает Baza.
«На московском рынке „Садовод“ пожар. <…> [Проходит] эвакуация посетителей». — пишут авторы канала. Отмечается, что загорелись торговые павильоны одного из рядов.
URA.RU направило запрос в пресс-службу МЧС по Москве. Ответ ожидается.
Обновлено 13:55: пожар локализован на площади 30 квадратных метров. Об этом рассказали в МЧС.
А Москве произошел пожар рынка «Садовод»
Граждане эвакуируются из рынка
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