Baza: на московском рынке началась массовая эвакуация из-за пожара. Фото, видео

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Работа сотрудников мчс и пожарных. Москва, мчс, пожар, огонь, тушение пожара, огнеборцы
Людей эвакуируют из горящего рынка в Москве, пишет Baza Фото:

В Москве загорелся рынок «Садовод». В настоящий момент проходит эвакуация посетителей. Об этом сообщает Baza.

«На московском рынке „Садовод“ пожар. <…> [Проходит] эвакуация посетителей». — пишут авторы канала. Отмечается, что загорелись торговые павильоны одного из рядов.

URA.RU направило запрос в пресс-службу МЧС по Москве. Ответ ожидается.

Обновлено 13:55: пожар локализован на площади 30 квадратных метров. Об этом рассказали в МЧС.

А Москве произошел пожар рынка «Садовод»
А Москве произошел пожар рынка «Садовод»
Фото:

Граждане эвакуируются из рынка
Граждане эвакуируются из рынка
Фото:

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В Москве загорелся рынок «Садовод». В настоящий момент проходит эвакуация посетителей. Об этом сообщает Baza. «На московском рынке „Садовод“ пожар. <…> [Проходит] эвакуация посетителей». — пишут авторы канала. Отмечается, что загорелись торговые павильоны одного из рядов. URA.RU направило запрос в пресс-службу МЧС по Москве. Ответ ожидается. Обновлено 13:55: пожар локализован на площади 30 квадратных метров. Об этом рассказали в МЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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