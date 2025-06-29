В России появился еще один праздник

Кабмин: в РФ учредили праздник - День российской адвокатуры
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День российской адвокатуры отмечается 31 мая
День российской адвокатуры отмечается 31 мая Фото:

День российской адвокатуры официально будет отмечаться 31 мая. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин по поручению президента РФ Владимира Путина

«День российской адвокатуры будет официально отмечаться 31 мая. Постановление о его учреждении подписал Михаил Мишустин», — говорится в сообщении правительства. Оно опубликовано в telegram-канале. Ранее эта дата уже получила неофициальное признание в адвокатском сообществе как их профессиональный праздник.

Отмечается, что федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» был принят 31 мая 2002 года. Он определил ключевые принципы функционирования современного правового института в стране. Как говорится в заявлении правительства, официальное признание праздника подчеркнет значимость адвокатуры как одного из важнейших публично-правовых институтов правовой системы РФ, а также ее значимую роль в укреплении государственности.

Ранее Владимир Путин предложил учредить новый праздник — день языков народов России. Отмечать его планируется 8 сентября. 

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День российской адвокатуры официально будет отмечаться 31 мая. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин по поручению президента РФ Владимира Путина.  «День российской адвокатуры будет официально отмечаться 31 мая. Постановление о его учреждении подписал Михаил Мишустин», — говорится в сообщении правительства. Оно опубликовано в telegram-канале. Ранее эта дата уже получила неофициальное признание в адвокатском сообществе как их профессиональный праздник. Отмечается, что федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» был принят 31 мая 2002 года. Он определил ключевые принципы функционирования современного правового института в стране. Как говорится в заявлении правительства, официальное признание праздника подчеркнет значимость адвокатуры как одного из важнейших публично-правовых институтов правовой системы РФ, а также ее значимую роль в укреплении государственности. Ранее Владимир Путин предложил учредить новый праздник — день языков народов России. Отмечать его планируется 8 сентября. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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