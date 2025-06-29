В России появился еще один праздник

День российской адвокатуры официально будет отмечаться 31 мая. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин по поручению президента РФ Владимира Путина.
«День российской адвокатуры будет официально отмечаться 31 мая. Постановление о его учреждении подписал Михаил Мишустин», — говорится в сообщении правительства. Оно опубликовано в telegram-канале. Ранее эта дата уже получила неофициальное признание в адвокатском сообществе как их профессиональный праздник.
Отмечается, что федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» был принят 31 мая 2002 года. Он определил ключевые принципы функционирования современного правового института в стране. Как говорится в заявлении правительства, официальное признание праздника подчеркнет значимость адвокатуры как одного из важнейших публично-правовых институтов правовой системы РФ, а также ее значимую роль в укреплении государственности.
Ранее Владимир Путин предложил учредить новый праздник — день языков народов России. Отмечать его планируется 8 сентября.
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