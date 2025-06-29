От дня рождения Бабы Яги до годовщины падения Тунгусского метеорита: праздники 30 июня

По всему миру 30 июня отмечают самые разные праздники. Пока по всей планете вспоминают о падении Тунгусского метеорита, в России отмечают день рождения Бабы Яги, а в православных храмах чтят память мучеников Мануила, Савела и Исмаила. О том, какие праздники выпадают на 30 июня 2025 — в материале URA.RU.
Российские праздники 30 июня 2025
День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы Минюста РФ
В России 30 июня отмечается профессиональный праздник сотрудников службы охраны уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации. Праздник подчеркивает важность и сложность работы сотрудников службы охраны, их вклад в поддержание законности и стабильности в обществе. В этот день принято поздравлять работников, обеспечивающих безопасность и порядок в исправительных учреждениях, охраняющих заключенных и предотвращающих правонарушения.
День рождения Бабы Яги
Необычный праздник, который также отмечается 30 июня — День рождения Бабы Яги. Этот сказочный персонаж русских народных сказок давно стал символом русского фольклора. Несмотря на то, что Баба Яга считается злым персонажем, в последние годы праздник приобрел позитивный характер: проводятся театрализованные представления, конкурсы, фестивали и мероприятия для детей и взрослых. Особенно ярко День рождения Бабы Яги отмечается в тематических парках, музеях сказок и на различных культурных площадках.
Международные праздники 30 июня 2025
Международный день астероида
Ежегодно 30 июня во всем мире отмечают Международный день астероида. Дата выбрана не случайно — именно 30 июня 1908 года произошел знаменитый Тунгусский феномен, вызванный падением небесного тела на территории Сибири. Основная цель праздника — привлечь внимание общественности к опасности столкновения Земли с астероидами и необходимости изучения космических объектов, а также повышения уровня осведомленности о возможных угрозах из космоса.
Международный день парламентаризма
Международный день парламентаризма, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в 2018 году, также отмечается 30 июня. Праздник подчеркивает важность парламентской деятельности и демократических институтов во всем мире. В этот день проводятся мероприятия, направленные на укрепление парламентских систем, развитие демократии, защиту прав человека и поддержку эффективного диалога между гражданами и государством.
Всемирный день социальных сетей
Еще один международный праздник 30 июня — Всемирный день социальных сетей. Этот праздник был впервые предложен интернет-порталом Mashable в 2010 году и с тех пор широко отмечается во многих странах мира. Его цель — подчеркнуть значение социальных сетей для общения людей, обмена информацией, развития бизнеса и укрепления связей между людьми по всему миру.
Православные праздники 30 июня 2025
День памяти мучеников Мануила, Савела и Исмаила
Православная церковь 30 июня чтит память святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила, пострадавших за веру во Христа в IV веке. Эти святые были родными братьями, происходили из знатной персидской семьи и служили при дворе персидского царя. Несмотря на высокое положение, братья открыто исповедовали христианскую веру и отказались поклоняться языческим богам. За это их подвергли жестоким пыткам и мучениям с целью заставить отречься от Христа. Однако святые братья мужественно перенесли все испытания, сохранив верность Господу до конца. В итоге мученики были казнены, приняв смерть за веру. Церковь почитает их как пример истинного мужества, стойкости и глубокой веры.
День памяти священномученика Аверкия Северовостокова
В этот же день вспоминают священномученика Аверкия Северовостокова, русского православного священника, пострадавшего за веру в годы гонений на церковь в XX веке. Отец Аверкий служил священником и был известен среди прихожан как мудрый, добрый пастырь и проповедник. В период советских репрессий он был арестован по ложным обвинениям и подвергнут жестоким испытаниям и преследованиям за отказ отречься от веры и служения Церкви. Несмотря на тяжелые условия заключения и угрозы, отец Аверкий сохранил верность Христу и Церкви до конца своей жизни. Он был расстрелян в 1918 году и прославлен Русской Православной Церковью в лике святых новомучеников и исповедников Российских.
Народный праздник 30 июня 2025
Мануйло и Савелий: приметы и традиции
На Руси праздник трех святых слился с древним языческим торжеством «ярилки», посвященным солнечному божеству Яриле. В результате христианские традиции переплелись с языческими ритуалами и народными суевериями.
Во многих местах в день Мануйла и Савела устраивались ярмарки и народные гулянья, известные как «Молодой Ярило». В народе верили, что на Мануйла солнце «застаивается», появляются густые туманы, а по земле текут «молочные реки». Считалось, что этот день несет опасность: к домам подбиралась нечисть, пытаясь погубить людей.
Крестьяне верили, что на праздник из тумана можно было услышать мольбы о помощи или угрозы: «Выйди за ворота! Дай мне твоего сна!» — кричали черти. Поддаваться на эти уговоры было нельзя ни в коем случае, иначе на хозяйство могла обрушиться беда. Также опасались белых коров, неожиданно приходивших к воротам. Говорили, что так нечистая сила принимала облик скотины, чтобы проникнуть в хлев. Если это удавалось, она портила все молоко.
От имени Мануйло произошли еще два прозвища — Маниха и Манья. Так звали злую старуху и ее дочь, которые в этот день бродили по деревням, заманивая людей в лес, чтобы отдать их лешему. Девушек Манья привлекала к реке, предлагая собрать белые кувшинки (как раз в это время они цвели), а затем утягивала их под воду.
В этот день люди разводили костры у водоемов и варили яйца — считалось, что чем больше сваришь, тем лучше будут нестись куры. Также готовили яичные блюда: омлеты с хлебом, луком или сыром. Были на праздник и свои погодные приметы. Яркая зарница сулила богатый урожай, а вечерняя радуга — ясные дни. А вот багровый закат предвещал сильный ветер и непогоду.
Знаменитости, родившиеся 30 июня
- Майк Тайсон (род. 1966) — легендарный американский боксер-профессионал, чемпион мира в тяжелом весе.
- Майкл Фелпс (род. 1985) — американский пловец, многократный олимпийский чемпион, один из величайших спортсменов в истории плавания.
- Шерил Коул (род. 1983) — британская певица, актриса и телеведущая.
- Лиззи Каплан (род. 1982) — американская актриса кино и телевидения.
- Ральф Шумахер (род. 1975) — немецкий автогонщик, бывший пилот Формулы-1, младший брат Михаэля Шумахера.
- Фантазия Баррино (род. 1984) — американская певица, победительница шоу American Idol.
- Анастасия Немоляева (род. 1969) – советская и российская актриса театра и кино.
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