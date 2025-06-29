Дочь экс-продюсера группы «Комбинация» хочет отстоять в суде легендарные хиты

Дочь экс-продюсера музыкальной группы «Комбинация» Александра Шишинина Виктория обратилась с иском в суд в отношении издательства «Джем» и композитора Виталия Окорокова. Она хочет отстоять авторское право на хиты American Boy, Russian Girl. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«Дочь убитого продюсера группы „Комбинация“ судится за права на American Boy, Russian Girl и еще полсотни хитов. <...> Сейчас она судится с композитором Виталием Окороковым. <...> К издательству „Джем“ уже подан иск», — написал telegram-канал. Окороков, в свою очередь, считает себя единственным правообладателем Шишинина ранее пыталась урегулировать спор во внесудебном порядке, но компромисс достигнут не был.
Как сообщает издание, причиной иска стало то, что в сериале о группе «Комбинация» Окороков был указан как единственный автор хитов, несмотря на то что Шишинин написал около пятидесяти песен для коллектива. После смерти продюсера в 1993 году все авторские права перешли к его дочери. Шишинина утверждает, что ни она, ни ее отец не подписывали соглашений с лейблом «Джем».
Проблемы с авторскими правами не раз становились предметом обсуждения в музыкальной индустрии. Так, в 2023 году вокалистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова, сообщила, что продюсеры сериала «Слово пацана» не связывались с ней и другими участницами коллектива для согласования исполнительских прав на композицию «Не забывай», передает «Национальная служба новостей».
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