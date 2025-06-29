Лавров раскрыл, о чем пожалел во время визита в Киргизию

Лавров пожалел, что работает вместо отдыха на озере Иссык-Куле
© Служба новостей «URA.RU»
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Лавров назвал Иссык-Куль «жемчужиной Евразии»
Лавров назвал Иссык-Куль «жемчужиной Евразии» Фото:

Глава МИД России Сергей Лавров пожалел, что вместо отдыха на озере Иссык-Куль будет работать. Об этом он сообщил на встрече с киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым. 

«В этом прекрасном месте на озере Иссык-Куль будем работать. Сожалею, что приходится больше работать. Хотелось бы больше отдыхать», — заявил Лавров. Его цитирует телеканал «Звезда».

Глава российского МИДа отметил, что сегодняшний день отличается насыщенной повесткой. Он также охарактеризовал озеро как «жемчужину Евразии» и выразил признательность Кулубаеву за предоставленную возможность трудиться в столь живописной обстановке.

Сейчас Лавров пребывает в Киргизии, где запланированы его переговоры с руководством страны. Кроме того, глава российского МИД примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности. Все мероприятия проходят в городе Чолпон-Ата, расположенном на берегу озера Иссык-Куль.

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Глава МИД России Сергей Лавров пожалел, что вместо отдыха на озере Иссык-Куль будет работать. Об этом он сообщил на встрече с киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым.  «В этом прекрасном месте на озере Иссык-Куль будем работать. Сожалею, что приходится больше работать. Хотелось бы больше отдыхать», — заявил Лавров. Его цитирует телеканал «Звезда». Глава российского МИДа отметил, что сегодняшний день отличается насыщенной повесткой. Он также охарактеризовал озеро как «жемчужину Евразии» и выразил признательность Кулубаеву за предоставленную возможность трудиться в столь живописной обстановке. Сейчас Лавров пребывает в Киргизии, где запланированы его переговоры с руководством страны. Кроме того, глава российского МИД примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности. Все мероприятия проходят в городе Чолпон-Ата, расположенном на берегу озера Иссык-Куль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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