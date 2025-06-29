Лавров раскрыл, о чем пожалел во время визита в Киргизию

Глава МИД России Сергей Лавров пожалел, что вместо отдыха на озере Иссык-Куль будет работать. Об этом он сообщил на встрече с киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым.
«В этом прекрасном месте на озере Иссык-Куль будем работать. Сожалею, что приходится больше работать. Хотелось бы больше отдыхать», — заявил Лавров. Его цитирует телеканал «Звезда».
Глава российского МИДа отметил, что сегодняшний день отличается насыщенной повесткой. Он также охарактеризовал озеро как «жемчужину Евразии» и выразил признательность Кулубаеву за предоставленную возможность трудиться в столь живописной обстановке.
Сейчас Лавров пребывает в Киргизии, где запланированы его переговоры с руководством страны. Кроме того, глава российского МИД примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности. Все мероприятия проходят в городе Чолпон-Ата, расположенном на берегу озера Иссык-Куль.
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