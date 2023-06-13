В России в четыре раза вырастут страховые выплаты пассажирам такси

13 июня 2023 в 16:01 Размер текста - 17 +

Выплаты будут увеличены до двух миллионов рублей Фото: Георгий Бергал © URA.RU Закон, увеличивающий размер страховых выплат пассажирам такси, был принят Государственной думой. С 1 сентября 2024 года она составит около двух миллионов рублей. «Размер страховых выплат пассажирам такси увеличится в четыре раза», — заявили на заседании Госдумы. Трансляция заседания велась на официальном сайте . Там добавили, что максимальная выплата, предусмотренная в счет возмещения вреда жизни или здоровью, в настоящее время составляет 500 тысяч рублей, но с 1 сентября 2024 года она будет увеличена до двух миллионов рублей. Ранее Госдума приняла законопроект, который регулирует работу такси. Водителям с непогашенной судимостью и множеством штрафов будет запрещено работать в такси. Для работы в такси водитель должен заключить официальный трудовой договор или зарегистрироваться как самозанятый, передает РАПСИ.

Закон, увеличивающий размер страховых выплат пассажирам такси, был принят Государственной думой. С 1 сентября 2024 года она составит около двух миллионов рублей. «Размер страховых выплат пассажирам такси увеличится в четыре раза», — заявили на заседании Госдумы. Трансляция заседания велась на официальном сайте. Там добавили, что максимальная выплата, предусмотренная в счет возмещения вреда жизни или здоровью, в настоящее время составляет 500 тысяч рублей, но с 1 сентября 2024 года она будет увеличена до двух миллионов рублей. Ранее Госдума приняла законопроект, который регулирует работу такси. Водителям с непогашенной судимостью и множеством штрафов будет запрещено работать в такси. Для работы в такси водитель должен заключить официальный трудовой договор или зарегистрироваться как самозанятый, передает РАПСИ.