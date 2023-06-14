В Челябинске вспыхнул пожар на предприятии «ДСТ Урал»

Сейчас на месте работают сотрудники МЧС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске на предприятии «ДСТ-Урал» вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщают очевидцы.

«На улице Героев Танкограда крупный пожар охватил одно из строений предприятия „ДСТ Урал“. Там вспыхнула рабочая раздевалка», — сообщает «Агентство чрезвычайных новостей».

Сейчас на месте работают сотрудники МЧС. По предварительным данным, пожар мог начаться из-за неисправной электропроводки. URA.RU запросило комментарий по пожару в ГУ МЧС России по Челябинской области. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее на северо-западе Челябинска в многоквартирном доме сгорел магазин. Жителей одного из подъездов эвакуировали из-за опасности взрыва.

Видео с telegram-канала «Агентство чрезвычайных новостей»