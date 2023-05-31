В Челябинске сгорел магазин

01 июня 2023 в 09:56 Размер текста - 17 +

Из горящего здания пожарные вынесли два газовых баллона, которые могли взорваться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На северо-западе Челябинска в многоквартирном доме сгорел магазин. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, жителей одного из подъездов эвакуировали из-за опасности взрыва. «О пожаре на улице Братьев Кашириных, 85б сообщили во втором часу ночи. Оперативно приехавшие пожарные ликвидировали горение. С огнем боролись 10 единиц техники. Помимо автоцистерн использовали автомобиль дымоудаления, коленчатый подъемник, автолестницу», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Там отметили, что в момент эвакуации жителей пожарные наткнулись на два газовых баллона, которые могли в любой момент взорваться. Пожарные вынесли их из здания.

На северо-западе Челябинска в многоквартирном доме сгорел магазин. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, жителей одного из подъездов эвакуировали из-за опасности взрыва. «О пожаре на улице Братьев Кашириных, 85б сообщили во втором часу ночи. Оперативно приехавшие пожарные ликвидировали горение. С огнем боролись 10 единиц техники. Помимо автоцистерн использовали автомобиль дымоудаления, коленчатый подъемник, автолестницу», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Там отметили, что в момент эвакуации жителей пожарные наткнулись на два газовых баллона, которые могли в любой момент взорваться. Пожарные вынесли их из здания.