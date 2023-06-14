Погибший при крушении дельтаплана челябинец получил полет на день рождения

На месте падения дельтаплана проводится проверка
Полет на дельтаплане, в результате которого возле поселка Совхозный (Челябинская область) разбилось двое мужчин, был подарком на день рождения для одного из них. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР.
«Установлено, что услуги полетов осуществлял нелегальный перевозчик на самодельном летательном аппарате. 36-летний мужчина получил полет в подарок на день рождения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Дельтаплан упал вечером 14 июня. В настоящее время проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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