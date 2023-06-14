14 июня 2023

Погибший при крушении дельтаплана челябинец получил полет на день рождения

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция парада Победы. Екатеринбург, кобура, дубинка, оградительная лента, полицейский
На месте падения дельтаплана проводится проверка Фото:

Полет на дельтаплане, в результате которого возле поселка Совхозный (Челябинская область) разбилось двое мужчин, был подарком на день рождения для одного из них. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР.

«Установлено, что услуги полетов осуществлял нелегальный перевозчик на самодельном летательном аппарате. 36-летний мужчина получил полет в подарок на день рождения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Дельтаплан упал вечером 14 июня. В настоящее время проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Полет на дельтаплане, в результате которого возле поселка Совхозный (Челябинская область) разбилось двое мужчин, был подарком на день рождения для одного из них. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР. «Установлено, что услуги полетов осуществлял нелегальный перевозчик на самодельном летательном аппарате. 36-летний мужчина получил полет в подарок на день рождения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Дельтаплан упал вечером 14 июня. В настоящее время проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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