Погибший при крушении дельтаплана челябинец получил полет на день рождения

На месте падения дельтаплана проводится проверка Фото: Московец Илья © URA.RU

Полет на дельтаплане, в результате которого возле поселка Совхозный (Челябинская область) разбилось двое мужчин, был подарком на день рождения для одного из них. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР.

«Установлено, что услуги полетов осуществлял нелегальный перевозчик на самодельном летательном аппарате. 36-летний мужчина получил полет в подарок на день рождения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Дельтаплан упал вечером 14 июня. В настоящее время проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.