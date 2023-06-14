Силовики занялись свердловской школой, где учительница избила школьника 15 июня 2023 в 16:45 Размер текста - 17 + Следователи выяснят, что произошло в школе Ирбита, где заявляли об избиении ученика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Следователи начали проверку в школе №2 в Ирбите (Свердловская область), где учительница подняла руку на пятиклассника, таким образом защищая свою дочь. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области. «Сегодня в следственный отдел по городу Ирбит СУ СК России по Свердловской области поступила информация о возможном причинении телесных повреждений ученику <…> по данному факту организовано проведение процессуальной проверки», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Следователи выяснят, как инцидент мог произойти и кто виноват. В том числе будет проверено руководство учебного заведения, которое, предположительно, допустило происшествия в стенах школы. Информация об избиении школьника появилась 15 июня. Директор учреждения Роман Горбунов рассказал URA.RU, что со сторон, участвовавших в конфликте взяли объяснения, прошла встреча с педагогом, который осознал вину. Следователи начали проверку в школе №2 в Ирбите (Свердловская область), где учительница подняла руку на пятиклассника, таким образом защищая свою дочь. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области. «Сегодня в следственный отдел по городу Ирбит СУ СК России по Свердловской области поступила информация о возможном причинении телесных повреждений ученику <…> по данному факту организовано проведение процессуальной проверки», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Следователи выяснят, как инцидент мог произойти и кто виноват. В том числе будет проверено руководство учебного заведения, которое, предположительно, допустило происшествия в стенах школы. Информация об избиении школьника появилась 15 июня. Директор учреждения Роман Горбунов рассказал URA.RU, что со сторон, участвовавших в конфликте взяли объяснения, прошла встреча с педагогом, который осознал вину. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям