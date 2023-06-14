14 июня 2023

Силовики занялись свердловской школой, где учительница избила школьника

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего вице- губернатора Сергея Пугина. Курган, следственный комитет, следователь, следственное управление курганской области
Следователи выяснят, что произошло в школе Ирбита, где заявляли об избиении ученика Фото:

Следователи начали проверку в школе №2 в Ирбите (Свердловская область), где учительница подняла руку на пятиклассника, таким образом защищая свою дочь. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.

«Сегодня в следственный отдел по городу Ирбит СУ СК России по Свердловской области поступила информация о возможном причинении телесных повреждений ученику <…> по данному факту организовано проведение процессуальной проверки», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства.

Следователи выяснят, как инцидент мог произойти и кто виноват. В том числе будет проверено руководство учебного заведения, которое, предположительно, допустило происшествия в стенах школы.

Информация об избиении школьника появилась 15 июня. Директор учреждения Роман Горбунов рассказал URA.RU, что со сторон, участвовавших в конфликте взяли объяснения, прошла встреча с педагогом, который осознал вину.

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Следователи начали проверку в школе №2 в Ирбите (Свердловская область), где учительница подняла руку на пятиклассника, таким образом защищая свою дочь. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области. «Сегодня в следственный отдел по городу Ирбит СУ СК России по Свердловской области поступила информация о возможном причинении телесных повреждений ученику <…> по данному факту организовано проведение процессуальной проверки», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Следователи выяснят, как инцидент мог произойти и кто виноват. В том числе будет проверено руководство учебного заведения, которое, предположительно, допустило происшествия в стенах школы. Информация об избиении школьника появилась 15 июня. Директор учреждения Роман Горбунов рассказал URA.RU, что со сторон, участвовавших в конфликте взяли объяснения, прошла встреча с педагогом, который осознал вину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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