Силовики занялись свердловской школой, где учительница избила школьника

Следователи начали проверку в школе №2 в Ирбите (Свердловская область), где учительница подняла руку на пятиклассника, таким образом защищая свою дочь. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.
«Сегодня в следственный отдел по городу Ирбит СУ СК России по Свердловской области поступила информация о возможном причинении телесных повреждений ученику <…> по данному факту организовано проведение процессуальной проверки», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства.
Следователи выяснят, как инцидент мог произойти и кто виноват. В том числе будет проверено руководство учебного заведения, которое, предположительно, допустило происшествия в стенах школы.
Информация об избиении школьника появилась 15 июня. Директор учреждения Роман Горбунов рассказал URA.RU, что со сторон, участвовавших в конфликте взяли объяснения, прошла встреча с педагогом, который осознал вину.
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