В МИД РФ раскрыли, как Москва отреагирует на нападение против военных в Приднестровье

РФ посчитает нападением любые провокации против военных в Приднестровье. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
«Предостерегаем от любых попыток дестабилизации ситуации вокруг Приднестровья. Российские военные находятся в регионе на легитимных основаниях. Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию», — передает слова Полищука ТАСС. Также он добавил, что ВС РФ будут адекватно реагировать на любые провокации против российских военных и обеспечат защиту.
Ранее военный дипломат Александр Бартош заявил, что в планах Польши расширение своих границ до берегов Черного моря. По его словам, поляки хотят отрезать Россию от европейского континента, а также войти в Приднестровье. Также телеканал RT со ссылкой на источник сообщал, что ВСУ перебросили в Одесскую область для подготовки к провокации против непризнанной Приднестровской Молдавской республики.
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